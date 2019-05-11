土地註冊處公布，四月份住宅買賣合約逾七千八百份，按月暴升五成，有意見認為樓價會再創新高。值得注意的是，在樓價暴升的同時，未來私人住宅供應量會減少，市民置業將難上加難，政府須小心處理。



金管局指出，本港家庭負債佔GDP的比率，已經進一步上升至逾七成，達到二○○○年後新高，在亞洲只低於南韓，反映本港不止樓價位高勢危，亦出現債台高築的風險。種種數據均顯示現時樓市發展非常不健康。



根據市場估計，如果樓價繼續飆升，政府出招加辣勢在必行。惟政府近年頻頻推出措施壓抑樓市需求，市民仍只見樓價又再上漲，又怎能說服有意置業的人等下去？



要滿足龐大置業需求，根本的方法是開闢更多土地建屋。近年來政府賣的土地，例如東涌、將軍澳南、大埔白石角、沙田九肚山及啟德機場舊址，都是約二十年前開始填海或平整而來，食老本已難以為繼。開闢新土地不外乎四個途徑：開發新界棕地、填海、開發郊野公園邊陲土地以及更改土地規劃變成商住用地，但四個途徑各有阻力和爭議。



新界棕地面積大但分散，牽涉收地、拆遷、安置及補償等問題，利益錯綜複雜；填海引發的爭議更大，支持者認為是最直接增加土地的方法，反對者則指有其他方法釋放土地，毋須填海；雖然香港有百分之七十的土地未開發，但當中不少是法定保護的郊野公園，連開發郊野公園邊陲土地亦惹起環保團體與各界爭議；更改土地規劃變成商住用地可能最快，但這些土地普遍面積較小，難以作新市鎮發展，而大幅農地則多由大發展商持有，政府礙於怕被扣「官商勾結」的帽子，一直未有落實公私營合作開發土地。



開闢新土地的四個途徑各有阻力和爭議，但問題拖延下去會更加積重難返，因此解決房屋困境，政府必須大刀闊斧謀對策。