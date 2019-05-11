立法會這些日子出現史無前例的鬧劇，由反對派中一向比較溫和理性、擁有律師資格的涂謹申擔大旗演出，他不惜一切代價，寧願撕破過去近三十年苦心經營的政治面具，為了阻止法案進入審議程序，更自立為主席，涉嫌假冒秘書處文書格式向議員發會議通告，行為如斯荒誕，令人嘩然。



涂謹申本來作為法案委員會中最資深的議員，首次會議按照傳統由他作主持，完成選出法案委員會主席，但他以處理「規程問題」為由與反對派議員互扯貓尾，導致兩節會議共四小時也未能選出委員會主席。不少市民好奇地問我，反對派何故扭盡六壬，不惜拋開維護公義的道德高地，推倒議會傳統，將矛盾推到一個沒有迴旋的空間？如果反對派認為政府在修訂《逃犯條例》上另有政治目的，那麼應用相同的邏輯，筆者也有理由分析反對派這次迹類瘋狂的行徑，一樣有其政治圖謀，而且是司馬昭之心，路人皆見。



反對派尤其是民主黨或許太需要一場勝仗。反對派自佔中、旺暴後，二○一六年的立法會選舉，其政治能量達到高位，但是及後政府依法打擊港獨、取消宣誓無效的議員資格，到刑事檢控煽動違法佔中及旺暴人士，再加上兩次九龍西立法會補選建制派均勝出，打破立法會選舉單議席對決反對派必勝的神話，反對派士氣可謂跌落低谷，就算如反對明日大嶼、國歌法等，也未能再掀波瀾。



歷史說明，凡是社會無風無浪，市民聚焦經濟民生的日子，反對派的堅實支持者就沒有很高的投票熱情，中間游離票源就會集中品評候選人恒常的民生和地區工作，這些從來都是反對派的雞肋，尤其是自上屆選舉後，反對派除了現任議員外，長期扎根服務的可說是鳳毛麟角，因而鼓動不了支持者投票，令一眾反對派領袖非常擔憂。他們或以為推動否定內地司法制度，就能激發市民的政治恐慌，引發一場政治風暴，便可以成為他們選舉的救命草。



中美貿易戰談判進入關鍵階段，一方面特朗普的變臉如天氣般無常，在政治方面則在台灣問題及香港問題向北京施壓，在五月七日，美國眾議院通過「台灣保證法」，提倡美國定期向台灣售武。及後，美國國會的美中經濟與安全檢討委員會發表報告，指如果《逃犯條例》的修訂獲得通過，會讓北京進一步侵蝕香港的自治權，影響美商經營環境云云，該委員會更威脅要求美國重新審視《美國─香港政策法》，試圖影響香港獨立關稅地位。外國政治勢力介入香港事務並與反對派合流，一唱一和地激起政治爭端，實際上是要維護美國的政治和經濟利益。



其實，反對派及其外圍組織，一直以來收受美國國家民主基金會（NED）等的贊助，早已不是新聞了。至於對修訂《逃犯條例》非常抗拒的部分商界人士，或可能因為過去曾在內地或其他地方做過不少違法的勾當，擔心會被引渡移交受查受審的這幫人，會否透過某些渠道輸送利益予反對派，添柴添火以達自保的目的，讀者們不妨自己細心分析一下。