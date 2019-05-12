功夫茶：垃圾議會鬧劇多　逃犯修例拖又拖

各位鄉親父老，叔伯兄弟，又係時候擔番張櫈仔，掗番個頭位睇好戲，事關尋日立法會又試上演六國大封相，陣容之鼎盛，場面之墟冚前所未有。冇錯喇，垃圾議員身受納稅人供養，從來都係有破壞冇建設，上演番場「狗咬狗骨」戲碼，好歹都叫「回饋」吓選民吖！



《逃犯條例》法案委員會尋日再次開會選正、副主席，反對派政客玩嘢阻撓就梗嘅嘞，點知今次班友空群而出，霸佔會議室及阻攔建制派議員入場開會，雙方爆發激烈衝突，拉扯、互罵、搶咪、推撞樣樣齊，裙拉褲甩之間有人趴街，有人報稱受傷要入廠，有人報警追究，結果搞咗半日，會議被迫腰斬，擇日嚟緊星期二重賽。



立法會有名你叫「垃圾會」，平時唔係拉布就係流會，市民早就見怪不怪，之但係好似尋日咁「勇武」，大有台灣立法院「拳頭問政」嘅架勢，又的確係第一次，唔怪得連《紐約時報》、BBC等美英主流媒體都爭相報道，市民唔睇就走寶。



每次獻完醜，政客們例牌又係互相指摘，你話佢「爛仔流氓」時，佢又鬧你「蠻橫無理」，其實計功夫茶話齋，兩邊都唔係咩好貨色，烏鴉都係唔好笑豬黑。世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，反對派出盡吃奶之力反對《逃犯條例》修訂，無非因為佢哋反中亂港、裏通外部勢力、宣獨播獨……壞事做盡，更何況食君之祿，擔君之憂，「金主」漢奸黎一聲令下，自然要上演惡犬報恩。呢班政棍連成立「山寨」委員會，自選主席另起爐灶都做得出，仲有咩底線可言吖！



不過建制派亦唔好得幾多，明明兵力佔壓倒性優勢，但硬係唔夠對家衝，之前涂謹申做主持驅趕建制派議員離場，不知幾咁沙塵囂張，點知掉番轉頭，石禮謙卻連主席位都坐唔暖，簡直高下立見。



有人就講得啱嘞，建制派今次擺明輕敵，以為又係幾個激進「常客」衝擊嘅濕碎料，以致保安人手部署不足。聽講佢哋已要求行管會加強保安、唔准閒雜人士進入，又會處理議員霸佔會議室等問題，到底Work唔Work，後日自有分曉。



唔理點講都好，今次修例洗脫香港「逃犯天堂」污名，係大勢所趨，民心所向，家陣冇嘢怕，最怕堡壘從內部攻破。呢排建制派內部雜音四起，有人批評港府諮詢倉促，有人話台灣拒絕引渡殺人嫌犯所以冇迫切性，有人甚至提出所謂「港人港審」，連林鄭都放定聲氣話「冇政治能量處理」，《逃犯條例》修訂會唔會重蹈當年廿三條同埋政改覆轍，七月死線前臨門撻Q，真係冇人話得埋。



