世界視線：挪軍費興建圍牆　拚連任卯足全力

美國國防部署理部長沙納漢日前宣布，批准在國防經費中撥款十五億美元，作為興建美國與墨西哥接壤邊界圍牆的費用。這是三月份調撥十億美元之後，五角大樓第二次調撥資金作興建圍牆之用。



據悉，這十五億美元當中，部分來自美國在阿富汗防務的開支帳戶，其他則來自巴基斯坦以及空軍等項目。沙納漢盡量淡化挖東牆補西牆帶來的負面影響，強調相關資金來自項目節省以及原本項目出現變動而騰出。而事實上，現時華府官員正跟阿富汗塔利班就美軍撤出當地進行談判，並進入最後階段，抽調資金的實際影響應該有限。



但問題絕非如此簡單。作為競選總統的最主要承諾，特朗普推動建牆無所不用其極，為爭取國會在撥款上開綠燈，甚至不惜讓聯邦政府一度停擺，最後還是特氏祭出「緊急狀態令」才勉強過關，然而這卻為他帶來一定的政治代價。國會眾議院、參議院相繼通過法案反對特朗普頒緊急令，儘管之後特氏運用總統權力予以否決，但值得注意的是，共和黨在參議院擁有過半數議席優勢，結果反對緊急令的議案照樣過關，對特氏表達的政治姿態明顯不過。



共和黨國會議員（特別是參議院議員）之所以對特朗普不滿，是因為長期以來視他們的支持票為理所當然。早前特氏被迫撤回聯儲局理事的任命人選，據聞就是因為國會對特氏搞暗室操作，作無聲抗議。至於藉緊急狀態令繞過國會，自行將國防開支撥作特定用途，更形同把國會「捂緊錢包」的權力閹割，關於這一點，就連總統的忠實盟友、參議院共和黨領袖麥康奈爾亦曾提過反對意見，更別說此例一開，他日民主黨總統也可撇開國會自行其是，豈可不慎？特朗普跟國會共和黨的關係已出現裂痕，在反對美國介入也門戰事以至退出北約等議題，參、眾兩院均超越黨派分歧，共同反對他；國會對沙納漢的正式任命多加刁難以作報復，也不是沒有可能。當然，對於特朗普來說，現在最重要的是競選連任，其他一切皆不足道。



