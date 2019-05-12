正論：防疫漏洞百出　豬瘟長驅直進

非洲豬瘟在內地失控擴散，病毒終於攻破香港大門。上水屠房一隻內地供港活豬的內臟驗出非洲豬瘟病毒，港府即時關閉屠房消毒並擬銷毀場內六千隻活豬。問題是，當局用了八日時間始驗出病毒，同場數千豬隻早已流出市面，進入市民肚裏，港府開門揖疫，後知後覺，跟草菅人命有甚麼分別？



在快速測試大行其道的今天，檢測病毒一般只需數小時，偏偏港府檢驗非洲豬瘟曠日持久，不僅沒有效率，過程中層層漏招，更反映防疫形同虛設。該帶有病毒的豬隻來自湛江，本月二日已送到上水屠房屠宰，樣本同日送到化驗所，但有關人員只儲存樣本了事。及後衞生督察發現豬隻淋巴結腫脹含膿，獸醫懷疑有不明病症，惟依然沒有懷疑是非洲豬瘟，直至化驗所因應國際認證需要，多日後再取樣化驗，才驚悉樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。換言之，由屠宰至公布相隔了八日，倘同批豬隻同樣受到感染亦已無力回天。



要知道，非洲豬瘟並非新事物，在內地爆發已有一段時間，世界各地都嚴防死守。中港兩地交流密切，本港大部分豬肉又是由內地進口，港府防疫更不可能掉以輕心，惟事實恰好相反。正如立法會議員指出，每日平均有四千隻內地活豬供港，當局在過去一年竟然只抽驗九十多個樣本，做法極之粗疏，業界早就擔心病毒遲早攻破大門，結果一語成讖。港府把關不力，只知賊過興兵，該當何罪？



防疫漏洞百出，食安警鐘長鳴，證明港府冇心冇肺冇靈魂，從來沒有將市民健康放在首位。事實上，食安中心化驗食品費時失事已非首次，過去就曾用一個月時間始驗出大閘蟹二噁英含量超標，毒蟹早被市民消化，備受輿論批評。審計署早前亦發表報告，狠批食安中心抽驗食品馬虎兒戲、胡亂放行未經許可的食物進口、檢測食品樣本欠缺效率等等，種種弊端令人怵目驚心。港府一味推說會檢討和改善，但食安問題依然長爆長有，有沒有吸取教訓，不言自明。



必須指出，自一九九七年香港爆發全球首例人類感染禽流感、全城殺雞血流成河後，疑難雜症便沒有在香港停止過。沙士不用說，接着又有亞洲首例豬流感，早前更發現全球首宗老鼠傳人戊型肝炎個案、大規模爆發登革熱，以及麻疹個案此起彼伏等，甚至連一場流感也死得人多，皆可謂沒有最醜，只有更醜。今次的非洲豬瘟雖云沒有傳染人類的風險，但現今病毒無奇不有，特別是港府防疫無能，誰能保證發展下去真的沒有人類遭殃？



最令人憂慮的是，本港爆發非洲豬瘟第一例後，港府除了殺豬一招，似乎已沒有別的方法應對，屠宰業固然反彈極大，市民同樣疑慮難消，如何堵塞檢疫漏洞、防止病毒再次犯境成為當務之急。豬肉是港人主要副食品，內地豬佔本地市場最大份額，最怕港府連亡羊補牢都做不好，病毒甚至蔓延至本地豬場，港人「捱貴豬」事小，毒豬危害市民健康事大！



