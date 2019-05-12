神州觀察：校園欺凌無王管　私刑報復顯惡果

內地校園欺凌事件不絕，當局雖屢次要求加強治理，惟一些地方根本不以為然，或是怕麻煩不願理會；加上現行法例讓未成年人殺人放火亦不需擔責，從而令相關行為更猖獗，「無王管」更引來私刑報復之惡果。



江西上饒市某小學日前發生一宗恐怖兇殺案，有學生家長持刀闖入班房，突向其女兒的十歲男同學狂捅十三刀，在場其他同學親睹行兇過程均被嚇呆，被捅男生最終傷重不治。據網上所講，該家長的女兒長期遭死者欺負，多次溝通警告皆告無效，愛女心切的父親衝動之下做出極端報復行為。



從一張被指是事發班級家長群組的截圖可見，行兇者曾多次就女兒被欺凌一事和死者溝通，然而對方絲毫無收斂，女兒幾乎天天遭打罵，備受折磨，於是在家長群組留言警告。按理說對方家長也該一早知悉情況，並應及時制止兒子的欺凌行為，想必他們並未盡到做父母的責任。而其子屢教不改，終招致殺身之禍，責任又該算在誰的頭上？



更叫人不解的是，校方在整件事中似乎由頭到尾都缺席了，悲劇中的欺凌行為「從開學到現在」持續存在，難道校方一次都不曾發現過？而其他知情同學為何亦長期保持沉默？若真如此，則肯定會是所有人的不幸，因為在這樣冷漠的環境下，類似悲劇勢會再上演，下次輪到誰遭殃無人可知，只是誰都將活在恐懼之中，惴惴不安。



每宗悲劇的產生都不會是偶然，背後一定有許多必然因素。可以說，本宗血案從涉事學生到雙方家長，再到學校皆有責任，沒有誰是絕對的無辜者；尤其是行兇殺人的家長，再怎樣也不應以私刑方式解決問題，否則整個社會必將陷入惡性循環的死結，愈扣愈緊，直到再也無法解開。



然而該家長亦確有值得同情之處，正如浙江瑞安早前發生的同類兇案，行兇者因擔心女兒再受欺凌，堅持要求傷人的同學在全班人面前道歉，以收阻嚇作用，惟校方仍以批評教育應對，看不到問題的嚴重性，終釀成慘劇。為何要求道歉變得如此重要？因為除此之外已別無他法，只因一部《未成年人保護法》早已淪為未成年人胡作非為的「免死金牌」，莫說是一般的欺凌事件，就是把人殺了亦不需擔負刑責，受害者家人循正常渠道根本狀告無門。



由此更導致了現時的尷尬局面，政府執法機關也好，校方也好，誰都管不了未成年人違法犯罪，也就懶得管，至多只充當和事老角色，無形之中更是在縱容未成年人作惡。其實坊間對此怪狀早已輿情鼎沸，當中不乏揚言以暴制暴、欲以私刑了斷者，如今果被付諸行動，實乃大不幸。



