美國真的開始對中國的新冷戰了。內地專家怎樣胡謅，也改不了這個愈來愈清楚的現實趨勢。



貿易戰只是開端，不過是小試牛刀，並且藉機來看中國的反應。中國示弱，怎樣和哪處示弱，美國便可以就此加重壓力，從貿易領域伸延至其他範疇。與此同時，美國還可以在多方進逼中國。



一是中國屈從停止南海建島，美國依然大舉用軍艦在巡航，且招引其他國家作軍事演習。這是測試中國防衞南海的堅持程度、測試中國可能的反應，以及在東南亞打擊中國的威信。



二是改寫《台灣關係法》，把當年的中美協議翻轉，美國便變成銳意扶植台灣與北京鬥爭。短期是以美國之勢（當然還加上直接、間接的干預）來協助民進黨的總統連任，以進一步清洗台灣反獨的勢力和制度，鞏固民進黨與台獨在台灣的控制權。若民進黨的蔡英文連任總統，台灣的制度台獨化將會更加徹底，也會引入美國的軍事力量。因此，台灣關係法案的修改只是第一步，後續會是多方介入台灣政治，當然，付款的是台灣政府和台灣人民了。



台灣若讓民進黨久治且全面改制，便變成美國威脅北京的最大橋頭堡，也振奮所有台獨、藏獨、疆獨、港獨和海內外反共的勢力，一下子改變了的不單是在東北亞美國所處的劣勢，也反守為攻，直逼大陸。通過台灣乃至香港和海外華人，美國從中國大陸的邊陲並不難打進其中心地區，這與美國多年營造的和平演變，把內地精英變成美國人的工作，便相輔相成，有更大的效果。



三是香港。佔中顏色革命雖然失敗，但反共反中的死士變得更為忠貞。特區政府還是英國培植的公務員掌權，香港精英還是偏向英、美，連建制精英亦大致相同。即使民間社會願意回歸，上層的少數人掌握權力資源卻構成了今後不斷反共反中活動的土壤和支持力。佔中已有台灣因素，台灣全面台獨化則對香港政治搗亂的支援更多更大。若修訂《逃犯條例》無法通過，二十三條將更難立法，香港便面對着不停地對「一國兩制」的政治衝擊。



若內外有變，第二版的佔中或宮廷政變便有機出現，香港的政治形勢或會再大變。香港、台灣與內地的反對勢力便連成一體，互相支援，也互為因果。



對華的新冷戰使中美關係，乃至台灣、香港的政治形勢變得更為複雜，再不能用簡單、天真的觀點、思維來應對。問題是，香港政府、社會是否理解這個轉變呢？內地政府也是否肯面對這個現實呢？