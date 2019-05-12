英夷殖民統治和奴化教育香港一百五十年，部分港人在不知不覺中「脫胎換骨」，把自己當成了「高等華人」，洋奴心態、自大心態了得。他們認為香港在英人殖民管治下成為「國際大都市」，香港的制度、司法、教育、文化、管治都是天下一流的。他們以此為標準，衡度他域包括中國內地，個個不如己，香港是「先進」，人家是「落後」；香港的制度、法治、教育、文化「優良完善」，人家是「差劣不堪」、「殘缺不全」。



回歸後，在「一國兩制、港人治港、高度自治」局限下，朝廷又主動放棄「去殖民地化」，且把這些殖民地色彩極濃的東西當成「茶垢」保存，以為若「清洗」了這些「茶垢」，香港就不是香港了，就「價值大減」也。



此情此勢，令部分港人的妄自尊大、高人一等、必須受到中央和所有人「特別照顧」的心態益加膨脹，完全不顧不管別人、完全沒有平權觀念；中央要「就晒」港人，一國要「就晒」港人，全世界都要「就晒」港人。他們的唯我獨尊、唯我獨優、坐井觀天，令自己愈加無知狂妄，可憐可悲。二十多年來，反對派、無良政客、利益集團的代表人物，正好利用這些煽惑反共、反中情緒；他們的心態和情緒，也正好可以在反對派設定的反中亂港事項中發洩表露出來，提出某種打着「維護港人利益」旗號，實則陷香港於不義、損害香港法治和公義形象的主張。



今次修訂《逃犯條例》中，冒出的所謂「港人港審」之議就是這種背景下的產物。他們把香港的法治和法治精神完全拋諸一邊，視其他司法管轄區包括中國內地的司法管轄權為無物，視香港嫌犯應該享有「治外法權」，他們在其他地方犯了法，只能在香港審理。他們當自己是啥？當香港是啥？稍微明白事理的港人大概都會對這等大膽無知的主張搖頭——拜託！別讓香港在世人面前臉紅好嗎？別讓香港繼續背負「逃犯天堂」惡名好嗎？是的，只有反對派對此如獲至寶，只有那些心中有鬼、身上有穢的人如獲至寶，以此害香港很是就手也。