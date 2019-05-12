孟老夫子說：「人不可以無恥，無恥之恥，無恥矣。」又說：「無羞惡之心，非人也。」人不可以沒有羞恥之心，不知羞恥的羞恥，是最無恥的。一個沒有羞恥之心的人，與畜牲沒有甚麼分別。日前是美國軍機轟炸中國駐南斯拉夫大使館事件二十周年，香港大學民主牆上竟然出現「慶祝美軍炮打中國駐南使館20周年」標語，這正是最最無恥的言行。雖然標語已被迅速移除，也不知張貼標語者是何方妖孽，但事情發生在校園內，無可避免再次損害港大形象，也無可避免令人再次質疑香港教育出了甚麼問題，竟教出這種毫無是非觀念的學生。



二十年前美軍悍然轟炸中國大使館，導致多人死傷，這是赤裸裸的侵略行為，涉及戰爭罪行，當年李漢奸充當美國辯護人稱之為「誤炸」，已經夠卑鄙的了，想不到如今有人比他更無恥。網民批評貼標語者「無知和墮落」，其實這不僅僅是無知和墮落，簡直是無恥和冷血。試想想，如果有人慶祝「九一一」恐怖襲擊，這班美國走狗會有甚麼反應？



學風如何，與政治狀態及社會環境密切相關。近年各大學校園烏煙瘴氣，亂七八糟，有人宣揚港獨，有人鼓吹暴力，有人衝擊校委會，有人佔領語文中心，有人侮辱同學，有人辱罵教師，有人慶祝別人喪子之痛，有人慶祝美軍轟炸大使館……種種令人側目的言行，既是校園泛政治化的結果，也是整個社會禮崩樂壞的縮影。



只要看看立法會的種種亂象，就不難理解部分大學生為何如此缺德敗行。反對派為了阻止修訂《逃犯條例》，撒潑耍賴，圍堵謾罵，無所不用其極。日前民主黨主席胡志偉咒罵特首「你唔死都冇用呀，八婆」，固然語驚四座，而昨天反對派瘋狂阻止法案委員會開會，更是醜態百出。堂堂立法會淪為鬥獸場，政客們言行粗鄙，面目猙獰，簡直比街頭爛仔還不如，香港怎麼可能不墮落！