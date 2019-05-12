何謂狗嘴裏吐不出象牙？白鴿黨主席胡志偉就是人辦，因為與林鄭在修訂《逃犯條例》方面立場不同，胡志偉狂鬧對方「有奴性、無人性」不過癮，更詛咒「你唔死都冇用呀，八婆」，其言語之粗俗不堪，比街頭爛仔流氓有過之而無不及，胡事後強調用詞正確，更是令人側目。



胡主席不以粗口爛舌為恥，反以為榮，其實並不出奇。臭罌出臭草，你看看自釘大腿的林子健，奪手機欺負女人的許智峯，公開宣稱「日日做漢奸，有需要就做漢奸」的李柱銘，以及在議事堂旁若無人欣賞艷女照的AV仁，就知道白鴿黨都是些啥貨色，就算着上西裝，也不過是衣冠禽獸。



至於白鴿黨的金主漢奸黎，更是粗鄙到冇朋友。前年六四在維園出席一個活動後，他突然用手指着正在進行採訪工作的東方報業男記者面部辱罵，「×你老母×」、「我影×咗你嘅相」、「我實會搵人搞×你」等粗言穢語滿天飛，涉嫌刑事恐嚇。物以類聚，人以群分，漢奸黎已是爛仔一名，他飼養的走狗自是有樣學樣。



當然了，被鬧的林鄭亦不值得同情，誰叫她太傻太天真，竟以為反中亂港勢力可以轉死性，鼓吹「大和解」？大家都記得，去年林鄭率一眾高官出席白鴿黨黨慶，當場捐款三萬元，納上投名狀，不料換來的不是投桃報李，而是惡毒詛咒，可謂自取其辱，與人無尤。若林鄭將那三萬元捐給窮人，窮人肯定感激，若是捐給動物協會，相信汪星人會搖尾示好，不會反咬一口吧。



議員滿口噴糞，立法會烏煙瘴氣，不僅證明「垃圾會」名不虛傳，也反映回歸後的言論自由不是減少，而是增加，甚至到了肆無忌憚的地步。回想港英時代，是否有人膽敢以「八公」稱呼港督，詛咒彭定康「去死」，用「防火牆」對付英國？可見「有奴性、無人性」這頂帽子，戴在反對派政客頭上更合適。