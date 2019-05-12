立法會昨日爆發《逃犯條例》修訂以來最大混戰，反對派為阻建制派召開相關法案委員會，不惜通宵霸佔會議室，並以圍堵、叫囂、推撞、指罵等粗暴手段阻止石禮謙主持會議。混亂間多名議員報稱受傷，石禮謙不得不將會議腰斬，反對派隨即阿Q上身，宣稱小勝一仗。



修訂一條堵塞本港法律漏洞的法例，反對派反應之大超乎預期，可見修例完完全全擊中他們要害。對於一般守法市民而言，修例只有好處沒有壞處，可令兩岸四地在移交逃犯方面更對等，也可令香港洗脫逃犯天堂的惡名；但對於反對派來說，這是事關生死存亡之戰，須知他們一直收取金主和「外國智庫」的錢，從事反中亂港、顛覆國家的勾當，條例一旦通過，不僅隨時斷財路，更有可能被內地引渡追究，以後混飯吃的風險那麼高，還怎麼混下去？



反對派盲反的態度是明擺着的，但耐人尋味的是，建制派尤其是商界政客支持修例是否表裏一致？大家心知肚明，在內地做生意要完全乾淨是不可能的，石禮謙所屬的經民聯對修例就一直存在暗中抗拒的態度，既拒撐將條例直接交上大會表決，又批評港府諮詢倉卒，更要求提高引渡門檻，認為這樣才能令商界放心。自由黨反修例的態度就更鮮明，明言台灣拒絕移交，修例已無迫切性；至於田北辰雖非自由黨，但不僅反對，甚至提出「港人港審」。其他建制派心裏會不會另有盤算，同樣無人說得準，畢竟選舉近了。



那麼港府又如何呢？別看高官們擺出聽命中央的強硬姿態，聲稱沒有撤回空間，其實是否做戲咁做，只有他們才知道。林鄭自詡好打得，實際上遇事只會繞路行、兜路走，一早揚言「沒有政治能量」解決議會亂象，加上英美等外部勢力不斷施壓，恐洋懼外的心魔會否在最後關頭作祟，令修例功虧一簣，人們只能走着瞧。