民主黨主席胡志偉反對政府修訂《逃犯條例》，在立法會上大罵特首林鄭月娥，用語的惡毒程度可能是香港議會史上前所未有。面對政見不同者，彼此的看法可以有別，但人的基本品格切不可失。我對泛民主派失望，主因不在於他們的政見，而是好些成員的行為猶如潑婦與小混混，這些人骨子裏根本沒有民主的意識。



胡志偉罵林鄭：「你唔死都冇用呀，八婆！」出言時目眥盡裂，猶如有不共戴天之仇。以往在刑場被冤殺的人或許會如此謾罵，放諸莊嚴的議事堂上則委實讓人側目。



這年頭的人不懂衡度情理，處事輕重的力度放錯了，本欄最初討論這問題時，與政治無關，是從當前流行劇集講起的。我說近年好些劇集的編劇好像不通情理，在甚麼情況，對着甚麼人，該說甚麼話，竟然不會拿捏，劇中人經常會講出過頭話。劇情是反映現實，也會影響現實，故當代便成了一個不懂情理的世界。



林鄭月娥的政見你可以不同意，但她犯的錯跟德國希特拉，或者柬埔寨的波爾布特不是同一檔次，考諸香港民調，市民也不是一面倒反對修訂《逃犯條例》，有些調查甚至顯示支持的人比反對的多。你對着希特拉、波爾布特罵他們「唔死都冇用」，或許可以接受，用來罵林鄭，就叫失了分寸。



曾有學生跟我說，他和台灣一些年輕朋友玩網上遊戲，偶一失誤，即使是在農曆大年初一，對方也會詛咒你「死全家」，因此他很鄙視台灣這類「冇品」的玩伴。當今的民主黨主席，也像那些沒教養的年輕人一樣，出言無狀，猶如「生番」，這是泛民主派的悲哀。我講過多次，民主黨大老司徒華在生時還算好一點，他曾任「黨鞭」，對於黨內那些「冇品」之人，或許還會狠狠鞭打一番。如今沒有了，民主派是「雞鳴狗盜出其門，士所以不至也」！