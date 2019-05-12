淫審處是香港一個淺薄外露的機構，更是香港文明恥辱的標誌。這許多年來，淫審處除了鬧出笑話醜出國際，更成為打擊正義傳媒的幫兇，其亂象叢生、混吉事項可謂罄竹難書！商經局最近說要檢討和計劃修例，阿哥，有關計劃講咗成十年，聽到市民耳朵長繭，修例依然得個噏字，講真，冇靈魂政府修乜都係嘥氣，皆因它根本不知其執行責任究竟係乜！



商經局話今年為提升審裁處的代表性，將會實施把審裁處進行聆訊的審裁委員人數，由一般安排兩名增至四名，將審裁委員總人數由約五百人增至七百五十人，以及將審裁委員任期由原來最多九年減至最多六年。阿哥，家陣開搬運公司咩？人多就好辦事？老朽想起清代康熙皇帝巡幸江南，被當地官員精心組織的圍觀民眾排成了「天子萬年」四個大字，只為點綴盛世，博皇帝一笑。如今淫審處要改革，不從制度着手，卻一味添加人數，亦想排成「淫審英明」，以博諸位廢官一笑耶？



淫審處審裁委員水平之低劣真係嚇死人，早前指大衞像要用布掩蓋，恐其「小鳥高飛」；近期又把村上春樹嘅長篇小說《刺殺騎士團長》評為第二類不雅物品。老朽本來有排都未會去讀呢本小說，之不過畀淫審處一評為「不雅」，挑起老朽心癮，誰知一讀，大失所望，成本小說得幾行略為描寫故事主角與有婦之夫發生關係的情節，如果咁都視為「不雅」，則《紅樓夢》、《金瓶梅》全都要在公共圖書館下架，至於中國近代小說家如莫言、賈平凹、閻連科等嘅小說，全部都要封膠袋！



淫審處是香港文明恥辱，醜出國際，就係咁解。至於淫審處更令人不齒嘅，就係玩針對！多年來一味針對東方報業集團旗下的報紙，卻放生宣淫販賤的壹淫媒旗下周刊報紙，搞出評審同一輯外國女星性感照竟然有「三重標準」。咁嘅一個機構，醫番都嘥藥費，執咗佢好過，樂得冇眼屎乾淨盲。