昨天是香港悲哀黑暗的一日，早上未夠九點，反對派已經用肢體暴力阻止建制派議員進入會議廳開會。反對派不斷推撞建制派議員，建制派並無出手攻擊他人，而是阻擋推撞及阻止暴力發生。多名建制派議員，包括麥美娟、陸頌雄、陳恒鑌以及筆者都被撞跌倒或被襲受傷。香港是文明地方，有任何不滿，也不應該使用暴力！



最可鄙的是反對派倒打一耙，范國威自己企上枱張牙舞爪，飛身搶咪，壓傷陳恒鑌，混亂中跌在地上要送院。反對派議員報警，造謠指范國威被打，這是典型的惡人先告狀，荒謬至極。



反對派早前自編自導自演，鬧出「山寨」法案委員會及選出涂謹申為「山寨主席」，如今更暴力妨礙合法的法案委員會開會，又呼籲支持者在議會外示威集會，為反修例裝腔作勢。



按照立法會內務委員會指引，石禮謙已取代涂謹申作為《逃犯條例》法案委員會的主持人。但反對派議員在開會前通宵「佔領」會議室，昨日更以暴力襲擊和阻止建制派合法開會，公然以議會暴力「奪權」，無法無天。



反對派在立法會的暴力行為，與台灣議會暴力比起來不遑多讓。台灣議會情況發生到最離譜的一役，是把議長關在休息室內，令議長無法主持會議，議事堂上亂成一片。比較起來，本港反對派更無規無矩，公然製造「山寨」會議和主席，為立法會開了極壞先例，行為令人瞠目結舌；今次以暴力襲擊和阻止建制派合法開會，更令人憤慨。阻止立法會議員合法開會是刑事罪行，建制派已經報警處理。



目前燃眉之急是要確保審議《逃犯條例》法案委員會能夠正常運作，反對派騎劫、癱瘓議會，以暴力阻止建制派合法開會，暴露其霸道反民主本質，使香港蒙羞，成為香港極悲哀黑暗的一日。