中美貿易戰開打一年多，日前終於全面升級，中國輸美的二千億美元貨品全被加徵關稅百分之二十五，中國亦聲言報復，中美貿易終於來了場正面交鋒。分析認為美國及中國的本地生產總值（GDP）將受事件影響減百分之○點二及百分之○點五，換言之，中國拚上今年GDP不達百分之六的代價，接了美國的關稅大招。



今次貿談破局，由特朗普於本月初發推特指摘中國違背承諾的貼文燃起引線，然後急速惡化，特朗普及白宮要員一面倒批評中國反悔，甚至「放風」指中國不願立法落實協議的要求，或中國不願放棄補貼國企，種種消息都是中國出爾反爾。



只是，這些全非中方版本，到底是美國獅子大開口，把要求當成中方已接納？還是中國曾為求協議而犧牲，或允考慮但沒首肯的過程呢？訊息一度混亂，但中國身段柔軟之中也開始且戰且硬，談判團照舊赴美，但規格降低；同時斬釘截鐵宣示：你若徵稅，我必報復！



美國在談判尾聲撕破臉，特朗普在這盤棋中到底有甚麼謀略呢？有指他權衡的最大利益是選戰。這一點，從他近日發言可窺一二。他日前在一個競選場合便說，中方的如意算盤是拖延，以便將來和軟弱的美國民主黨（其後還明言前副總統拜登）磋商。說白了，他是向選民喊話，只有他才是真正與中國拗手瓜的人，已表態欲代表民主黨參選總統的拜登軟弱無力，以貿易戰打拜登，順道醜化中國與民主黨。因此，本月十日加徵關稅這幕大戲，既是貿戰與選戰的主菜，當然不可或缺，而且只能加料，嚷得全天下皆知！



中美貿談持續一年多，今年以來表面似乎樂觀、和諧，內裏卻也小動作不斷。三、四月間，特朗普不斷發出樂觀訊息，刺激美股急升，但中美談判代表團成員卻是心有千千結。



今年一月底，赴美談判的國務院副總理劉鶴與特朗普於白宮橢圓形辦公室會面，還記得劉鶴的坐位嗎？他被安排坐在特朗普對面，與白宮一眾隨員同列，主從鮮明，中方代表團被矮化，恍如唯特朗普之命是從。這個缺腦筋、缺外交常識的安排出現了兩次。



可是，四月初中美開展第九輪談判後，特朗普與劉鶴再在橢圓形辦公室會面，這一次，特朗普形容中美貿易談判規模十分大，「這是一個史詩般的協議，歷史性的」。只是，辦公室的席次悄悄執了位，劉鶴與特朗普這次並排，同坐一方，兩人的另一邊是中美代表團的隨員，也即當日的主方或上方坐了劉鶴與特朗普，次方或下方坐了代表團隨員，雙方平等。這個小動作，並不是隨意和順手的安排，更不是美方的「不小心」，而是中國不甘「被矮化」，暗地裏進行斡旋。所以，當日特朗普與劉鶴的互動，才會既僵硬又硬要擠出高興的表情。



中國在貿談中是否一直軟弱？不錯，中國的姿態一直比較軟，願意談、願意讓利，但平等底線、有商有量的立場從沒改變。事實上，中方在上月已開始硬軚，開始向不斷玩嘢的美國Say No！這次硬接加稅大招，也是讓無可讓的一步。