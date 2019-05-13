世界視線：英超球隊振人心　首相往臉上貼金

過去一星期英國最振奮人心的事件，莫過於兩支英超球隊利物浦及熱刺在歐洲聯賽冠軍盃激情反勝對方，齊締造奇迹進身決賽，其中尤以利物浦以四球淨勝「地上最強」巴塞隆拿最為人津津樂道，甚至在國會上議員也以此為話題，工黨黨魁郝爾彬叫首相文翠珊向利物浦領隊高普請教如何在脫歐問題上反敗為勝，文氏反駁指如果國家像球隊一樣上下齊心團結，一定可渡過當前難關，言下之意，把脫歐困局歸咎於議會分裂互抽後腿。



英超盛世，今年歐洲兩大盃賽決賽由四支英超球隊包辦，是史無前例。政局令國民失望，難得有足球可以慰藉國民心靈，也難怪兩黨黨魁借題發揮。克羅地亞在世界盃歷史性取得亞軍，女總統科林達大打足球外交，贏得一片掌聲；文翠珊以球隊佳績往自己臉上貼金，想東施效顰，卻是沒有自知之明。



英超球隊取得成功，重點是管理層沒有故步自封，容許外資擁有球隊，像利物浦便是由美國體育財團擁有。跨國跨界別注入新力量，下游球隊李斯特城獲泰國商人注資，竟然破天荒奪取聯賽冠軍。有足夠資金可以引入外國頂級球員，令球隊競爭力勝過其他國家。一切成功都不是本土化所能提供，英國國家隊長年缺乏成績便是因為沒有外援，本地薑「未夠班」迎戰列強。



以足球印證國策，英國脫歐是進步還是退步？政府可以保證沒有歐盟這個後盾，英國經濟會再次起飛嗎？現在看來，似是一步步墮向深淵。



文翠珊想借鏡的利物浦，其實正是現時英國沉淪的寫照，昔日叱咤風雲的班霸失去光輝，已接近三十年與聯賽冠軍無緣。文氏領導的政府難以像球隊從谷底爬上來，最大原因就正正是缺乏她強調的團結精神。保守黨與工黨就脫歐協議的談判已過數周，仍然未有成果。兩黨各懷鬼胎，根本不存互信基礎，不斷拉鋸，令國民看了心灰意冷，兩黨在地方選舉都遭到重挫。保守黨不知悔改，內部還要逼宮，要求首相在本周內訂下辭職時間表。這樣的團隊，別奢望甚麼脫歐奇迹了。



