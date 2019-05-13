正論：假難民掃之不盡　南亞村四面開花

臭名昭著的深水埗南亞村年初才被拆除，但問題不僅沒有解決，反而四面開花，擴散到旺角、紅磡、新界等多個地區。罪惡溫床不斷蔓延，周邊居民怨聲沸騰，說到底就是因為港府欺善怕惡，有法不依，香港儼然已淪為罪惡之城，這是對法治之區的莫大諷刺。



旺角山東街至豉油街一段的渡船街天橋底，原來有一批本地露宿者居住，今年初深水埗南亞村被拆除後，南亞村民轉戰到渡船街，鵲巢鳩佔，建成新的木屋群，連原有的園圃地也被霸佔。本報記者現場直擊，但見一百米長的橋底已搭建至少七間木板屋，周圍插上鐵枝，內闢不同房間，屋外則有電腦椅、輪椅、櫃桶、電飯煲及「家當」，村民在梳化上旁若無人吸毒及「攤抖」。而與渡船街鄰近的油麻地西九龍走廊一帶的行車天橋底，同樣建有南亞村，兩者綿延達一公里之長，比起當初的深水埗南亞村，規模大得多。



南亞新村拔地而起，彷彿自成一國的現代「梁山泊」，對附近居民來說，簡直如芒在背，如鯁在喉，坐臥難安。正如區議員指出，南亞新村烏煙瘴氣，嚴重影響治安及衞生環境，區內居民擔驚受怕，希望政府盡快執法；當地居民也直言南亞村衞生惡劣，村民「不務正業」，罪案明顯增加，強調僭建物必須拆除，還市民一個寧靜家園。



然而，不管居民如何投訴，也不管正義傳媒如何敲響晨鐘暮鼓，港府繼續麻木不仁。儘管在民意壓力之下，當局曾派人去圍封新村並貼出布告，但並非即時執法，而是寬限至六月份，令人莫名其妙。事實上，港府向來執法雙重標準，對付執紙皮幫補家計的公公婆婆有如猛虎下山，對着五大三粗的假難民則立即變身「鵪鶉」，六大政府部門在警方荷槍實彈護衞下，拆除深水埗舊南亞村尚且用了大半年時間，如今要拆除規模更大的旺角南亞新村，不知要拖到何年何月。一言以蔽之，沒有港府的懦弱無能，就不會有假難民的有恃無恐，不會有南亞村的變本加厲，假難民問題淪為治安大毒瘤，歸根究柢是港府製造出來的。



最大的問題是，就算最終拆了南亞新村，依然無濟於事。假難民一張行街紙在手，彷彿持有作奸犯科的通行證，這裏拆，那裏建，問題沒完沒了，只有重設難民營，徹底廢除行街紙制度，才是標本兼治之道。事實上，港英時代可以用難民營解決越南船民問題，特區政府沒有理由束手無策；西方國家可以羈押難民，對有犯罪紀錄者即捕即解，港府沒有理由無所作為；別的地方可以削減對難民的福利，港府沒有理由不減反加。



對假難民的仁慈，就是對香港人的殘忍，市民已經忍無可忍。究竟，港府是為香港人服務，還是為假難民服務？香港是中國的特區，還是南亞的特區？香港是法治之區，還是無法無天之地？港府繼續姑息養奸，特首以至高官繼續做「鴕鳥」，總有一天南亞村會建到政府總部甚至禮賓府。



