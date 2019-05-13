神州觀察：貪官自首或成風　陽光法案方治本

雲南省委原書記秦光榮日前主動投案，接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查，成為中共十八大後反腐以來，首名投案的正省部級高官。



秦光榮落台其實並非無迹可尋。秦的前任白恩培因接受巨額賄賂，將價值上千億元的稀有金屬礦，以幾千萬元的價格賤賣給周永康親信、四川黑幫頭目劉漢被查倒台，目前已被判死緩，而秦作為省長曾與白搭檔五年，不可能出污泥而不染。



雲南地處西南邊陲，官場腐敗卻是遠近聞名，歷任省委書記、省長被查的比例之高可能冠絕全國，從前省委書記高嚴到省長李嘉廷，再到白恩培，如今秦光榮又被查，雲南高官腐敗可謂前赴後繼。近期落台官員除了白、秦兩任一把手，還包括副省長沈培平、省委副書記仇和、政法委書記孟蘇鐵、省委秘書長曹建方以及昆明市委書記張田欣、高勁松，「老虎」數量在全國遙遙領先。



十九大以來，全國共有二萬七千名黨員幹部主動交代違紀違法問題，五千多名黨員幹部主動投案。隨着當局整治裸官，追逃貪官，在高壓震懾下，愈來愈多腐敗分子投案自首，或成當前內地反腐一個新動向。



但據中紀委傳媒指，上述貪官中，有的是被納入監察範圍，自知難以掩蓋，因而投案；有的則為了得到從寬處罰，主動交代問題。很明顯，沒有一名貪官會因良心自責幡然醒悟，或懺悔貪婪而投案自首。



近年來一直有秦光榮被查的傳言，但他都沒有投案。有內媒透露，此時突然「主動投案」，應與其曾擔任華融集團轄下上市公司高管的兒子秦嶺有關，被稱為中國「金融第一貪」的前華融集團董事長賴小民落台後，秦嶺去年底也被查。秦光榮的「主動投案」，顯然只因東窗事發，迫不得已。官方此次高調公布秦投案，或希望鼓勵更多貪官自首，而之前已有河北省政協原副主席艾文禮、河南省人大常委會原副主任王鐵先後投案，其中艾文禮受賄近六千五百萬元人民幣，獲輕判入獄八年，相信秦或也將從輕處罰。



未來或還會有大老虎投案，但若制度建設跟不上，再多老虎自首都難以根除腐敗。正如中紀委三次全會報告所指，權力是最大的腐蝕劑，只要權力不受約束，反腐只會愈反愈腐。所謂「陽光是最好的防腐劑」，惟有將反腐敗建基於制度上，盡快推行官員財產公示，才能讓官員不能貪、不敢貪，真正做到治標又治本。



事實上，官員財產申報公示制度，是一場中共繞不過去的改革，愈早實施這一陽光法案，對當局愈有利，一旦實施後，官場生態將完全改變，也大大壓縮灰色經濟存在的空間，於國於民都有大裨益，還可以爭取民心，恢復百姓對當局的信心。



