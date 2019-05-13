功夫茶：派錢四千得四蚊　名為關愛實侮辱

有網民話，「前世做壞事，今世做港人」，聽落好似好偏激，原來錯唔晒。呢，特衰政府向合資格市民派發四千蚊嘅關愛共享計劃，搞咗一大爛餐，有申請者最後只得四蚊雞落袋，真係火都嚟埋。官老爺以玩民辱民為己任，香港人想唔認投錯胎都唔得喇。



各位看官，冇花冇假，真係四千變四蚊。網上近日流傳一張由職津辦發出嘅「關愛共享計劃申請結果通知書」圖片，上面清楚列出申請者獲發款項為「4.00元」，原因係扣咗差餉寬減額喎。即係咁，阿茂財爺企硬唔肯全民派錢，講明只會補漏拾遺，大家都預咗港府左扣右扣，實有人攞唔足四千，之但係連四蚊都好意思出手，真係好侮辱囉。有網民話林鄭畀乞兒都五舊，港人連乞兒都不如，冇講錯㗎。



屈指一算，呢四蚊雞背後條數真係好襟計。你知喇，港府派錢不情不願，重重設限，既要申請者排隊攞表，又要自資寄表，淨係平郵都要兩蚊雞，如果連同大疊個人證明文件一齊寄出，超出一般平郵重量，申請者隨時連兩蚊都收唔番。至於職津辦人員check完呢樣check嗰樣，計來計去先計出四大元呢筆帳，當中耗費幾多時間同行政成本，更加係難以想像。



嗱嗱嗱，睇番港府當初聲稱派錢行政費約三億多元，估算有二百八十萬人申請，即係每份申請耗資百多元，絕對唔係小數目，仲要最終有三百二十萬人申請，三億幾肯定唔夠埋單。有人譏諷呢條數「比量子力學更複雜」，阿茂派錢非同凡響，唔到你唔服。



喂，真係唔講猶自可，一講把幾火。港府派錢派足一年都未搞掂唔在講，期間仲要愈補愈漏，先有不設網上申請，市民攞表大排長龍兼唔夠表派；再嚟就係職津辦人手不足，搞到合約員工不堪「捽數」壓力劈炮唔撈；繼而被人踢爆遺失申請表格，要申請者補交，倒瀉籮蟹。咁都未算呀，內部爆料話職津辦處理申請冇程序可言，邊袋表格順手就處理邊袋，搞到「遲來先上岸」，早申請遲獲批大有人在，有冇再離譜啲呀。再講，以港府辦事毫無效率、家陣都係得七萬人收咗錢觀之，最後一批會唔會到林鄭落台都未有錢落袋，邊個話得埋㗎。



人派錢佢派錢，隔籬梳打埠人人有份，皆大歡喜，就連鬍鬚曾當年全民派錢都乾手淨腳，偏偏阿茂派錢派到錯漏百出、天怒人怨，難為佢老哥仲話派錢太繁複，有人叫佢以後唔好派喎。明嘞，港府不惜化簡為繁，化關愛為侮辱，化掌聲為罵聲，都係為咗日後拒絕派錢搵藉口嘅啫！



