中美對弈，中國本來便有許多本錢，問題是缺乏抗衡的決心和毅力。可能是對國家現時情況有過多的顧慮，患得患失，害怕有所損失而猶豫不決，但最根本的是缺乏對美國和國際形勢的認識。



一是畏美。改革開放以來，中國不少措施都是倣效美國、聽從美國，對美國產生出過度的崇拜、敬畏，卻沒有好好地了解這樣的措施實際帶給中國的好處和壞處，好壞之間怎樣平衡。畏美並不是知美，反倒是意識形態上的轉變，也包括許多媒體、教育方面的影響。



單以留學美國為例，內地開始對美留學大潮之前，港台學生的留美是窮學生，在餐館等基層打工，生活在美國基層中間，因此親身地體驗到美國的社會與經濟實況。中國內地留美初是以公費為主，不需打工，其後留學美國大潮開始，是帶錢到美國消費，是使錢而不是洗碗，住在中產富人區，生活奢華，基本上不知美國基層的生活情況，也不知美國實際的社會經濟制度。這些中國留學生和他們的父母（不少是內地官學商的精英）大多是以變身為美國人為目的，他們畏美是因為他們依賴美國、投靠美國，不會或不敢懷疑美國。



二是不知美。不但不知道美國的實際社會經濟情況，更不知道美國立國二百多年的實際歷史。即使往美國留學受訓的官員學者，讀的是美國當代製造出來的、經過加工與扭曲的知識，或者是非歷史、非現實的技術模型，而且內地去的留學生絕大部分是讀理工科、工管金融，讀社會科學與人文科學的較少，讀歷史的更少，一年幾十萬內地往美國的留學生，加上數以萬計訪問學者、專家等，有多少是認真地去了解美國的政治、經濟、社會實況呢？



我們這樣老一輩的人有一個笑話，其他國家往美國留學之後大多仇美，或至少不喜歡美國，只是內地近年留美的都變成最熱愛美國和擁護美國的，缺乏知識是一個重要因素。由不知而構成了對美國夢的許多不切實際的幻想，與投靠美國的心態結合起來，畏美親美的意識更強，也可以用許多歪理和假歷史知識來辯護。



清末民初的金山客是受生活驅迫，但心存家國，也落葉歸根；現時中國往美國的留學和移民者則是拋棄家國，誓不回歸，因而在美國會是比美國人更美國，甚至為了入籍美國，甘願替美國當兵。



這些人已經不是中國人，也難以對他們有所期望。不過，中國若敗，便是敗在這批人在內地的關係以及影響。精英亦難免，怎樣有意志可與美國抗衡呢？