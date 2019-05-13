得到山姆大叔一份「報告」力挺之後，香港反對派反對修訂《逃犯條例》更加瘋狂，完成了從「佔領中環」到「佔領立法會」的「華麗轉身」。為了爭奪修例法案委員會主席之位，他們日前通宵達旦駐守在立法會。夜幕降臨後，以飯盒充飢，橫七豎八、四腳朝天躺在會議廳內。



他們如此早作「佔領」，是為了第二天「搶先開會」、「霸住會議廳」，阻止該委員會根據相關指引選出修例法案委員會主席。他們知道一選必輸，會失去「玩拉布」阻止修例的武器。他們也知道，早早「佔領」之後，就可以利用「有利地形」，用肢體抗爭動作引發撕扯衝撞。他們在「佔中」時還沒鬧夠，今次不妨轉移陣地，大鬧一番。就「個人」勇猛戰鬥表演而言，實可更加聚焦，不但做給香港看，更可做給山姆大叔看——我們為了反對修訂《逃犯條例》、保衞老美所說的「美國的國家安全」不受影響，是多麼的「英勇無畏」、「不屈不撓」呀！今後有機會赴美，副總統彭斯先生可別忘了見見我們打打氣喲。



今次反逃犯修例，反中亂港集團中練就了一支老嫩漢奸隊伍。有老美公開支持，他們特別囂張，特別無恥。這支漢奸隊伍之練成有一個發展過程，有他們自身因素，也是山姆大叔精心培育、餵養之結果。就自身而論，他們早年多有餘孽洋奴、仇共反華之背景，他們打心眼兒裏反對中國收回香港。他們知道仇共反華，九七年後，靠老主子英夷是靠不住了，英夷衰落，力量早就極其有限，他們只能轉投有「宗教反共精神」、把中國當成最大戰略競爭對手、做夢都想把中國打壓成附庸的美國。為此，臭名昭著的李漢奸一九九九年借老美轟炸中國駐南斯拉夫大使館之機遞出「投名狀」，從此叫囂「我日日做漢奸」，「有需要就做漢奸」。



老美是啥？沒縫都要下蛆的東西。李漢奸的投名狀自是笑納，且打賞有加。於是，「榜樣的力量是無窮的」，經過十幾二十年，香港漢奸隊伍「老中青三結合」，為老美賣力不再是李漢奸老衰孤單的身影也。