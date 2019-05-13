看到日前反對派政客歇斯底里阻止法案委員會開會那一幕，好像六國大封相似的，理性的市民無不搖頭嘆息，為何立法會墮落到這種地步？當天主持會議的石禮謙慨嘆，他擔任立法會議員十九年從未見過如此惡劣環境，其實不只他從未見過，全港市民也未見過。反對派從來沒有如此瘋狂，立法會從來沒有如此混亂，香港從來沒有如此烏煙瘴氣。



負責審議修訂《逃犯條例》的法案委員會「鬧雙胞」，反對派自行舉行「山寨」會議選出涂謹申為「主席」，建制派則根據內務委員會的指引由石禮謙主持會議，前者並無法律顧問和秘書處職員支援，後者則是按照法定程序和議事規則行事，誰是誰非、誰合法誰非法，三歲小孩也懂得分辨。偏偏反對派蠻不講理，以「山寨」會議自娛自樂也就算了，更以肢體暴力阻止建制派開會，導致群魔亂舞，醜態百出，議事堂淪為鬥獸場。



正如古人所說，世道衰微，邪說暴行有作。反對派政客一個個看似人模人樣，道貌岸然，實際上言行粗鄙，面目可憎，一個比一個更無恥。他們在議事堂上的所作所為，簡直比街頭爛仔還不如，哪有一點議員的味道？怎好意思以民意代表自居？每當看到他們滿嘴歪理、撒潑耍賴的模樣，卻裝作義正辭嚴、慷慨激昂的姿態，總是令人不得不佩服他們面皮實在夠厚。都說政客如婊子，他們比婊子更不要臉。



事實證明，修訂《逃犯條例》這一招確實擊中反對派要害，否則他們不會如此焦躁、如此瘋狂。尤其是反中亂港傳媒不斷煽風點火，漢奸黎之流甚至赤膊上陣，反對派政客自然不敢不賣力，這齣「忠犬護主」令人嘆為觀止。現在的關鍵是，港府能否堅持到底，建制派能否守住陣地。正所謂，當斷不斷，必受其亂。建制派人多勢眾，在立法會佔有明顯優勢，只要團結一致，根本不必擔心反對派搗亂，除非有人臨陣倒戈。