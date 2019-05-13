沒有最垃圾，只有更垃圾！立法會修訂逃犯引渡條例委員會鬧雙胞，最終演變為全武行，建制派與反對派為爭奪主持權初生口角，繼而大打出手，混亂間多人倒地。看到這一幕，不少人感到不可思議與憤怒，然而，只要轉變思維，將立法會視為群毆會或者鬥獸場，那不就是好戲連場嗎？不是期待打得更激烈、更精彩嗎？



仔細觀察，儘管建制派與反對派鬧成一團，七情上面，其實還相當克制，基本上「點」到即止，未盡全力，有人倒下則頗有「插水」之嫌。說到底，政客即是政治舞台上的演員，戲本已經寫好，角色已經釐定，主觀發揮的空間其實不大。對反對派而言，就是做給「金主」漢奸黎看，做給西方洋主子看，如果不做出一點誇張動作，怎麼對得起這麼多年的飼養，如何博得未來更多的狗餅？



反對派做戲咁做，建制派大抵亦如是。其實建制派並非真心支持修例，亦並非鐵板一塊，自由黨一再對引渡修例表示質疑，由自由黨分裂出來的經民聯心懷異志，民建聯及工聯會則要顧及選舉因素，所以他們在與反對派的對峙中留有餘地，「賣力」演出無非是告訴朝廷建制派已經盡力，萬一條例未過關也是「非戰之罪」，不該問責。



要說迄今為止演技最佳、最令人印象深刻的政客，莫過於白鴿黨主席胡志偉，他鬧林鄭那一句「你唔死都冇用呀，八婆」簡直驚世駭俗，開創了本港立法會「毒舌」新紀元，而他那副咬牙切齒、面目猙獰的模樣，連母夜叉見到都會被嚇退。以前胡志偉予公眾的印象是相對斯文，不似爛嘴爛舌之徒，如今他露出廬山真面目，原來也是一位「老戲骨」。



榜樣的力量無窮，胡志偉憑藉此罵贏得曝光率，其他人勢必有樣學樣，青出於藍而勝於藍，明日的「雙胞」群毆大會絕對精彩可期，大家且買定啤酒花生，坐等好戲！