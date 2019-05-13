肆虐內地的非洲豬瘟終於殺入本港，上水屠房一隻內地進口豬的內臟被驗出病毒，食衞局即時封閉屠房消毒，並計劃銷毀場內六千隻豬。但別說肉商對此反彈極大，市民看見港府把關形同虛設更是膽戰心驚，最怕毒豬肉早已端上餐桌、吃進肚裏。



這樣說絕非危言聳聽。涉事豬隻本月二日已送到屠房屠宰，但當局八日後才公布樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，不止同日場內數千隻豬早已流出市面，在接着的一個多星期內也是日日如常出豬，以非洲豬瘟之高度傳染性且潛伏期長達十九日，誰能保證市民吃下肚子裏的豬肉是安全的？雖云非洲豬瘟不會傳人，但正如醫生指出，人們要是吃下未熟透的毒豬肉，隨時感染腸胃炎、發燒或肚痛，加上有些病菌或會產生耐熱毒素，未必能經烹煮殺死，後果可大可小。



香港被譽為美食天堂，但在無能港府管治下，早就淪為毒食天堂，市民連食得安心都變成奢望。目前，進口豬隻的檢疫由食安中心負責，活豬必須附有認可的動物衞生證明書，中心人員亦須密切留意活豬在進口時有否出現疑似病徵，但今次事件證明食安中心胡混度日，只將樣本送往化驗室備存了事，即使其後發現涉事豬隻淋巴異常，懷疑染病，亦沒有就非洲豬瘟病毒進行測試，直到多日後化驗室因應國際認證需要再進行化驗始確診。檢疫制度漏洞百出，市民健康有何保障？如果說香港滿街都是黑心食品，何足為奇？



每有食安事故發生，食安中心總是後知後覺，不是由外地政府發現問題再通報港府，就是由傳媒主動揭發，結果每次都只能亡羊補牢。即使今次的毒豬由當局驗出，亦已遷延多時，失去預防意義。審計署早前狠批食安中心對進口食品幾乎無王管，今次再添一例，這個為全港食安把關的廢衙門再不徹底改革，香港在黑心食品方面遲早跟內地看齊。