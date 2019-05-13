立法會法案委員會召開會議，泛民主派議員為反對修訂《逃犯條例》而搗亂會場，情況一如旺角街頭暴亂，使多位議員受傷。據說葛珮帆議員亦被人打中兩下，她是「龍門陣」同文，筆者借報章一隅，向她表示慰問。



一切都是緣於誤判，非常時期當行非常之事，反對派既然老早做好激烈抗爭的準備，能少給他們一個表演場地，就該少一個。修訂後的《逃犯條例》大可直接提交大會二讀審議，如今政府是自找麻煩。立法會前主席曾鈺成也認為繞過法案委員會沒有問題，特區管治班子不懂因時制宜，才弄得滿盤皆落索。



反對派更是誤判時局，他們滿以為早前反對修訂《逃犯條例》遊行有兩、三萬人參與，有了底氣，就可以藉機在議會上搞「六國大封相」。先是民主黨主席胡志偉在會上口出惡言，大罵特首林鄭月娥「你唔死都冇用呀，八婆！」；繼而泛民議員又在議會上使用肢體暴力，反對派可謂有恃無恐。



他們錯了，我說過很多次，泛民主派的支持者不少是中產階級，是受過教育的「斯文人」。反對派用文明手法抗爭，例如為拖延議案而作曠日持久的辯論，支持者可以接受。但在莊嚴的議事堂上如潑婦罵街，或者用流氓的手段蓄意搗亂，這些都是識者所不齒的事。



反對派這樣鬧下去，人格盡失，結果會如何？就是選民會離心離德。近年泛民與建制派對壘，幾乎逢選必輸，正是反映支持者早已心灰意冷。建制派的選民並無驟增，反對派選輸，是因為愈來愈多他們的粉絲選擇不投票，此不長而彼消，泛民在議會的生存空間便愈縮愈小。



如今我反倒懷念起上一屆立法會，反對派陣營中尚有劉慧卿、吳靄儀、何秀蘭等人。她們的政見你不一定同意，但畢竟都是斯文人，民主政治本就該為斯文人而設的。