《逃犯條例》法案委員會日前再次開會選正、副主席，結果在反對派神打上身、白鴿黨恍如注射了雞血下，「莊嚴」的議事堂變成亂葬崗、古戰場！但見持續三小時的混戰，建制和反對派互相指罵，反對派尤其勇猛，衝擊建制派如失控的蠻牛，又有自恃輕功了得，水上飄不成變撻生魚，瘋狂搶咪人疊人搞到多人受傷。一個立法、議事的「立法會」變得「黯兮慘悴，風悲日曛」，納稅人供養一大班比爛仔更爛的垃圾，醜出國際，你話睇見唔心翳就勢係假！



回歸後香港禮崩樂壞，特區政府沒有責任嗎？法貴必行，特區政府卻有法不依，執法不嚴，以致司法不公，法治精神敗壞，種下今日立法會「最悲哀黑暗的一日」，更寫下特區政府管治無能、社會失序的一頁！



反對派的金主漢奸黎，反中亂港永遠站在最前線，爛果報鼓吹佔中不遺餘力，如今反《逃犯條例》修訂更是卯足吃奶之力，反對派個個如飛蛾撲火，誓要赴湯蹈火反到底，可見啲狗餅真係威力無窮，林鄭捐區區三萬元給民主黨的投名狀，難怪只贏得「你唔死都冇用呀，八婆」的九字真言！看官，特區政府一錯再錯，姑息養奸變養虎遺患！漢奸黎搞到香港雞毛鴨血卻一再被放生，律政司竟然光天白日一再包庇充當其保護傘，使漢奸黎至今毫髮無損，逍遙法外，佢唔變本加厲反中亂港對得你住咩？



司法的不公不義，一單刑恐東方男記者案，明明有錄影有真相，可是律政司一味拖唔敢告，也就難怪漢奸黎在爛果報肆無忌憚放言：「為了阻止惡法橫行，我們一定要同心協力行出來，趁佢病攞佢命！」林鄭已認「沒有政治能量」，而屢被放生的漢奸黎卻如吃了豹子膽。特區政府有法不執，縱瘋狗行兇，家陣立法會已經去到失序失控，立法會變垃圾會，再變古戰場，香港法治的「破窗效應」已呈現，政府管治無能已寫在牆上，中央還能袖手旁觀看斜陽嗎？