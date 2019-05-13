政府近年開發了多個流動應用程式（App）向市民分享資訊。立法會文件顯示，最少一百零七個於二○一○年至二○一七年開發、共三十個政府部門及相關機構（包括區議會）的應用程式，被停用或即將下架，佔同期推出應用程式約一半；涉及開發、宣傳及維護成本最少達二千三百萬元。其中以康樂及文化事務署佔最多，先後共停用二十個Apps，大部分只為配合一次過的宣傳活動，其次是教育局及政府新聞處。



政府資訊科技總監辦公室（OGCIO）回應稱，下架因素包括下載率低（如低於數千）、程式目的只提供資訊而公眾可從其他途徑（例如網站）獲取該資訊、程式支援的相關項目已完結等。



筆者多次批評政府多年來「倒錢落海」，OGCIO的實務指南只屬參考性質，部門未必遵守。政府要反思哪些程式要整合及淘汰。政府開發App的目的，當然是為了令政府資訊能夠接觸到更多的市民，亦要方便市民在何時何地，只要一機在手，就可以享用到政府的服務，所以App必須貼地及實用。因使用量低而被停用的Apps，有關部門必須反省箇中原因，了解問題所在，防止重蹈覆轍。事實上，政府可以考慮設立一套機制，監管Apps使用量，亦應在開發前做足預備工夫，確保App切合市民需要，而不是「為做而做」。



筆者上次在長三角地區參觀，當地政府程式是服務性質，例如繳費、下載政府帳單、文件，是方便市民生活，這些才是政府App的功用。而上海市政府的「一網通辦」總門戶已開通，一千多項公共服務已經可以在網上完成，對全市的公共數據按照應用需求進行集中統一管理，建成了市級數據共用交換平台，政務數據百分之百共用。



筆者一直要求香港政府部門的數據應互聯互通，以單一平台為市民提供一站式服務。