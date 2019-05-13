美國眾議院日前無異議全票通過《台灣保證法》和「重新確認美國對台灣及執行《台灣關係法》承諾」決議案，是繼《台灣關係法》與《台灣旅行法》之後，美國制訂的第三個涉及到台灣的法案，一旦生效，美國所謂恪守的「一個中國」政策底線，完全被顛覆，北京退無可退，除了強烈反擊，別無選擇。



據報道，《台灣保證法》的重點，包括美國對台軍售常態化，以強化台灣的自衞能力；美國國防部將台灣納入雙邊和多邊軍事訓練和演習；並派美國現役將官出任美國駐台專員；加強美、台經濟合作，啟動美台自貿協議談判；支持台灣參與聯合國、世界衞生大會、國際民航組織、國際刑警組織等國際組織。



上述法案僅支持台灣重返國際組織這一項，已經顛覆一中政策，根本就是「一中一台」的實質性台獨，擺明是要將兩岸關係變成類似南北韓的關係。最令北京難以容忍的是，大陸視台灣為中國一個地區，美國卻對台立有多項法律，相當於將中國領土納入了美國立法管轄區，令美國的一中政策變成一句空話。事實上，在司法上也是如此，例如按美國法律懲處華為和中興公司，更向中興派駐代表監督。不難想像，今日美國能對台灣立法，依美國法監管中國公司，明日或就會對新疆、西藏等中國更多的地區立法，對中國更多的部門和公司指手畫腳，照此下去，中國還有多少主權？



雖然《台灣保證法》還必須經參議院表決後，再提交總統簽署生效，但相信美國總統特朗普一定會簽署。因為從眾議院全票通過可知，用台灣來遏制、敲詐中國大陸是美國朝野甚至是舉國精英的共識，而且特朗普打「台灣牌」已愈來愈過癮。



近期美國對中國的挑釁，可謂是步步緊迫，環環緊扣，根本不給中國以喘息之機。今年以來，美國軍艦以每月一次的節奏通過台灣海峽，這次美國國會衝上前台，更是直接要求美國政府「對台軍售常態化」，美國干預台灣問題似乎難以休止。也許有人說「一中」就是底線，但自從特朗普上台後，美國的一中政策早已名存實亡。



當然，台灣明年一月將舉行總統大選，《台灣保證法》或可視為是美國對台灣民進黨的支持，這也是蔡英文政府最近興高采烈的原因所在。但也有輿論擔憂，台獨勢力會因此愈加猖獗，民進黨政府為了選舉也可能會配合美國，製造台海風波，讓兩岸關係更加緊張。



其實，美國不斷打「台灣牌」，結果也是患得患失，去年國會通過《台灣旅行法》，提升美台官方關係，結果解放軍艦機繞台常態化；美國軍艦穿越台灣海峽，逼迫北京今年初提出「一國兩制台灣方案」。美台聯手圍堵大陸，其結果有可能反而促使大陸做最壞打算，提前解決台灣問題。



按照大陸《反分裂國家法》，外國軍隊介入台灣，將啟動武力統一台灣議程。若按《台灣保證法》，一旦美軍與台軍一起訓練演習，大陸就有可能啟動《反分裂國家法》，令台海爆發戰爭的可能性大幅增加。