產評：美擬晒冷徵關稅　股市動盪莫逞強

美國總統特朗普繼續咄咄逼人，已啟動對餘下逾三千億美元中國進口貨品開徵關稅，估計需時數月，意味着中美貿易談判已屆最後「攤牌」階段，股市波動難免，宜謹慎保本為上。



事到如今，市場上有不少揣測，有一派認為只是一場戲罷了，相信經過一輪擾攘後，總會大團圓結局。事實上，今次特朗普雖已上調二千億美元中國進口貨品關稅至25%，但與過往不同，若貨品在關稅生效一刻已離開中國、並在運送途中，稅率依舊是10%。鑑於貨品付運一般需時二至四星期，故雙方實際上仍有數周時間來敲定最終協議。



再者，特朗普「晒冷」對餘下逾三千億美元中國進口貨品加徵關稅，是要徵求公眾意見，並必須完成一套正式流程，方能真正實行，故最快也需兩個月或以上時間才落實。由於這類未受關稅影響的貨品是主打日常消費品，例如家具、服裝等，一旦付諸實行，美國消費者勢受累，甚至可能推升通脹。因此，有不少分析質疑，特朗普是否真的想中美破局？有理由相信他是擺姿態居多，加上官員們派定心丸，是華爾街股市上周五倒升的主因。



不過，上述想法恐一廂情願。試想想，美國明年就舉行總統大選，特朗普是想全球經濟欣欣向榮，讓他國有機會影響選舉？抑或環球經濟皆陷苦，只有美國獨穩好呢？早有頂級機構分析指出，一旦中美爆發全面貿易戰，兩國經濟增長雖然皆有損失，但恐怕中方受損較大，從而令兩國經濟增長降至差不多水平，而不是目前中國經濟增長幅度多於美國一至兩倍；再者，若歐盟及日本也被迫陷入其中，導致全球爆發全面貿易戰的話，美國就似乎是唯一一個能支撐經濟的地方，因聯儲局仍可以透過減息及重推量化寬鬆救市，而全球其他主要經濟體的央行則已技窮。



誠然，特朗普一直掛在口邊的「讓美國再次強大」，不禁讓人想起二次大戰時，各國你爭我奪，美國則坐享漁人之利。值得留意的是，投資者本周除了要繼續緊貼中美貿易談判最新進展外，亦需留意特朗普會於五月十八日前，決定是否開徵汽車關稅。一旦行動，就是對歐盟及日本「宣戰」，即世界陷入全面貿易戰的機會絕非危言聳聽。



所謂：「兵者，詭道也。」靠的是「詐」、「亂」、「奇」，愈是沒有可能，卻偏偏最有機會發生。在大國鬥智鬥力的時候，投資者最佳應變策略是莫逞強，持有足夠彈藥靜觀其變方為上策。



