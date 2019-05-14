功夫茶：打擊阻街騷咁做　眼前有路偏難行

店舖將貨物擺到通街係，市民紛紛要求商戶高抬貴手「畀條路行吓」，呢個政府宣傳廣告大家一定睇過。實情係食環署小販隊巡查hea做，以致店舖「有路捉」，市民「冇路行」，簡直吹脹！



店舖阻街定額罰款實施近三年，情況一直未有改善，本報直擊發現，食環署小販管理隊係就係有喺阻街黑點執法，弊就弊在班友出巡定時定候，啲舖頭一早掌握咗規律，好整以暇執番企理個場。好似被民政總署列為全港五十八個阻街黑點之一嘅葵涌石蔭路咁，一到下晝四點，即時有人通水大嗌「執嘢」，鄰近凍肉店同生果店跟手自動波將貨物搬番入舖內。說時遲那時快，小販隊一行六人準時蒲頭，求其影吓現場情況，十五分鐘就打道回府，之後阻街「盛況」又回復舊觀，官商「合作」愉快，拍戲都冇咁有默契。



除咗葵涌，北角、灣仔等地區情況都係一擔擔。不可不知，店舖阻街唔單止影響市容，搞到條街烏煙瘴氣，香港地出名路窄車多，人車爭路，有起意外上嚟，後果可大可小。



有立法會議員就講得啱嘞，食環署打擊店舖阻街做騷咁做，行禮如儀，等於變相縱容商戶違法。食環真係有心揸正嚟做，其實話都冇咁易，只要彈性安排巡查時間，突擊行動，再唔係可以學吓內地中央巡視組咁搞吓「回頭看」，收隊之後失驚無神嚟個翻閹，違規商戶包保無所遁形。



非不能也，實不為也。店舖阻街問題已經講咗N咁多年，之前申訴專員公署就批評食環署、地政總署及屋宇署等執法部門各自為政，互相卸膊，各部門傾向矮化自己角色，執法行動欠積極性。事隔幾年，情況唔單止冇改善，反而愈演愈烈，唔少地區人士反映，跨部門聯合行動十年唔逢一閏，就算耐唔時發一次市，都一樣好似食環署咁走漏風聲，再加上象徵性罰款根本冇阻嚇力，犯法幾乎零成本咯喎，唔有恃無恐至奇喇！



官爺執法求其揦西，如果一碗水端平，大家條氣都順啲，點知食環惡吏欺軟怕硬，就算要交數都專搵本地商戶落手，面對同一條街由南亞幫看門口嘅舖頭，連屁都唔敢放一個。咁又係呀，「港產城管」為咗刷存在感，顯示自己「無畏無懼」，梗係揀執紙皮阿婆又或者賣花阿伯開刀，唔通喺五大三粗、兇神惡煞嘅南亞兵團頭上動土咩！



冇計喇，上樑不正下樑歪，欺軟怕硬大細超，從來都係特衰政府嘅管治哲學，唔信嘅話，睇吓律政司點樣買咗外國走狗漢奸黎怕就得，食環署都係有樣學樣啫。



