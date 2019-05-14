正論：老爺車被迫上路　運輸署草菅人命

有道是「年紀大，機器壞」，無論是人還是機器，到了一定年限都得退休。然而在港府無能管治之下，甚麼荒唐事都會發生，年屆六十歲的「中年」打工仔固然無法正常退休，服務滿十八年的公共巴士一樣無法準時退役，而「老爺車」繼續上路的結果，就是增加道路安全風險及製造更多空氣污染，運輸署何止是草菅車命，更是草菅人命。



去年初大埔發生嚴重巴士意外事故，運輸署其後成立工作小組研究加強專營巴士的安全，要求去年七月起訂購的新車必須配備「電子穩定控制系統」及「車速限制減速器」，前者旨在預防巴士轉彎時失控翻車，後者防止巴士在落斜時超速。運輸署亡羊補牢無可厚非，問題在於補鑊措施姍姍來遲，造成連鎖反應，九巴就是受害者之一，該公司有一批車齡十八年、車身較短的短陣巴士，今年到達退役「死線」，公司亦一早訂購四十多輛新車，預期今年下半年運抵本港取代舊車，不料由於新車需要加裝上述兩種裝置，加上測試新功能，要延遲付運，九巴大失預算，不得不為該批老爺車申請續牌多一年。



計劃趕不上變化，已屆退役車齡的老爺車不得不繼續「發揮餘熱」，壞車及事故的風險上升是意料中事，雖然巴士公司大派定心丸，強調有關老爺車必須經過嚴格安全審查，得到運輸署核實及批准才能載客，過去也曾有老爺車續牌，但怎麼說都好，舊車安全系數不如新車是不爭事實，說市民及車長不擔心安全問題是不可能的。



老爺車繼續服務市民，肇因正是運輸署的短視及不負責任。科技發展日新月異，在交通領域也是如此，在無人駕駛已並非罕見的今天，運輸署要求新車安裝的「電子穩定控制系統」更不是新東西，而是面世已有一段時間，九巴多年前亦曾引入相關技術作測試，但由於運輸署與時代脫節，或者是「多一事不如少一事，少一事不如不做事」的官僚作風使然，運輸署竟然對新技術熟視無睹，遲遲未要求巴士公司安裝，而巴士公司出於成本考量，也未必願意主動安裝，結果香港一再發生重大車禍，「官雖不殺伯仁，伯仁因官而死」，說的不就是運輸署嗎？



可以斷言，若非大埔發生車毀人亡重大事故，運輸署至今還在渾渾噩噩，無所作為，再一次叫人見識何謂「不見棺材不落淚」，「不死人冧樓不做事」。最諷刺的是，儘管運輸署已要求採用新技術，但又因此造成新車與舊車「青黃不接」的空窗期，老爺車搖搖擺擺繼續上路，車禍風險因而上升，香港人可謂未見其利，先受其害。



退一步說，就算這批老爺車安全地運作到新車頂上，完成使命，因此造成的污染問題卻不可小覷。須知這批舊巴士排放標準相當於歐盟二期，相比歐盟六期新車，其排放的可吸入懸浮粒子多達十四倍，香港將繼續烏煙瘴氣，市民將繼續吸入廢氣，這筆帳又怎麼算？跟誰去算？



