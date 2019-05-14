神州觀察：違建別墅爆不停　問責繼續走過場

內地當局雖將生態文明建設寫入黨章國法，並強調「綠水青山就是金山銀山」，惟各地削山毀林建別墅、圍湖造壩亂開發等現象從未停止。秦嶺別墅事件後，相關違規建設愈揭愈多，可見當局的整治力度何其乏力，根本難起震懾作用，所謂「美麗中國」之夢想仍然遙不可及。



福建長樂區近日遭揭發，有人在當地農業保護區的耕地上大興土木，違規建別墅，又是築圍牆，又是架設水電設施，毀果樹種植綠化樹，佔地面積達六點六畝。當地村民多年來始終投訴無門，而別墅主人至今亦只繳交了兩千多元罰款，相關違章建築仍安然無恙，實乃咄咄怪事。



內地早在十多年前已推出「限墅令」，之後不斷規範管理措施，收緊審批標準。不久前，住建部於全國緊急展開違建別墅摸查行動，要求各地暫停審批工作，福建省政府表面上也在積極響應落實號召，動作頻頻，然而各種違建仍絡繹湧現，像近期爆出的「豪華活人墓」幾乎遍布於當地山林、水庫，令原本葱鬱秀麗的山坡被挖得千瘡百孔，國家一級水源保護區受到嚴重污染。



「像保護眼睛一樣保護生態環境，像對待生命一樣對待生態環境」，說得很動聽，問題是沒有人願意聽，或者左耳進右耳出，這種人純粹是在應付差事，又怎會盡心盡力做好監察治理工作？所以各地總有違建別墅、私家園林、填海圍湖築堤壩等亂象出現。所謂靠山吃山，靠水吃水，不把山吃空了、水喝乾了絕不甘心，不把自然環境破壞殆盡便不痛快，管他甚麼和諧共生、造福子孫後代，總之先讓自己快活再說。



更可怕的是，被揭出來的問題再多，始終亦只是冰山一角，沒被發現的肯定還有更多。試想連秦嶺別墅也需「六道聖旨」方能奏效，且事件尚未結束，一旁的驪山支脈又在悄然興建別墅，行為如此猖狂，更遑論一般的政府監管效用。究其原因，違建隊伍中不乏權貴階層，有些更是在任官員，官商勾結、利益輸送行為無處不在，這些人不可能革自己的「命」，查自己的「帳」，拆自家的豪宅，中國還剩多少青山綠水，不問可知。



反正天高皇帝遠，只要一天沒出事，便一天不必理會，中國那麼大，甚麼時候才能查到自己頭上？查到了也不必擔心，譬如針對河北省石家莊、保定等地「削山建別墅」問題，當局日前公布了問責結果，所涉官員不是遭黨內警告處分，就是被撤職降級，繼續為官，再次上演了走過場式問責鬧劇。



類似假問責在內地普遍存在，以致各行各業違規現象頻出，禁而不止，當局長期尸位素餐，不作為，再多再美的河山亦不夠摧殘。



