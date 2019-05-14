世界視線：威爾斯也鬧獨立　聯合王國添裂痕

正當英國脫歐亂局不知如何收科之際，威爾斯日前有數千人示威爭取獨立，是當地史上首次出現尋求獨立的示威遊行，據示威組織者表示，他們主要不滿英國脫歐，以及中央政府實施的財政緊縮政策導致當地貧窮落後，三分之一兒童生活在相對貧窮的環境下。



發起示威的民族主義組織「All Under One Banner Cymru」發言人格威利姆表示，自從英國脫歐公投以來，圍繞威爾斯未來的辯論愈演愈烈。愈來愈多人意識到，威爾斯作為一個獨立於英國之外的國家，將擁有更美好的未來。



根據當地媒體月初進行的民調，近六成受訪者贊成獨立，反對者約三成八；另一民調則顯示，不足一成受訪者贊成獨立，但近半數人認為英國應向威爾斯議會下放更多權力。不管怎麼說，今次獨派遊行也是民眾對倫敦中央政府的管治，用腳投下反對票。



相對於蘇格蘭和北愛爾蘭，「威獨」勢力在過往似乎不成氣候。這中間有着歷史和政治的原因。十五世紀初，威爾斯人曾嘗試脫離英格蘭人統治，恢復公國，惟遭到血腥鎮壓，獨派勢力幾乎被一網打盡；另一方面，蘇格蘭和北愛爾蘭較多地保留了自己的文化傳統習俗，反觀英格蘭人在「平亂」之後，強行在威爾斯推廣英語和文化習俗，以致當地被英格蘭同化的程度相當高。政治方面，威爾斯被賦予崇高地位，成為英格蘭王儲的直屬領地，時至今日，英國王儲還有着「威爾斯親王」的封號。如今連獨立傳統不彰的威爾斯也開始不安分起來，對整個聯合王國來說，顯然是個警號。



如果說「威獨」只是星星之火，「蘇獨」危機則是迫在眉睫。蘇格蘭首席部長、蘇格蘭民族黨黨魁施雅晴最近表示，將在二一年蘇格蘭議會任期結束前再次舉行獨立公投。眾所周知，一四年的公投當中，獨立方案僅僅以十個百分點之差遭到否決，如果英國脫歐成功，結果會否逆轉，令人關注。盛傳首相文翠珊即將公布下台的時間表，不過問題是，面對大不列顛這條將沉之船，難道僅僅換了掌舵人就能回天？



