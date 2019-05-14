中美貿易談判這一輪的結果，對中國來說是無功而返。儘管中國抱着誠意去赴鴻門宴，卑躬屈膝去賠笑，但結果愈是這樣，美國愈是看不起中國官員，讓美國總統特朗普恥笑。



這是喪失了國體卻換不來人家的讓步，而且在國際上造成惡劣的影響，最後還是要堅持底線，即使說保持談判，仍是灰溜溜的回國。相比起俄羅斯總統普京與北韓領袖金正恩與美國談判的方法和效果，相差巨大。普京與金正恩的堅持，使特朗普與美國不情願也要與之繼續談判。假若在美國欺壓之時，中國堅持原則，不作無謂求情式的談判，怎會落得這樣的光景？



鴻門宴本是項羽殺劉邦的場合，若不是項伯通敵，項羽早就殺了劉邦。內地以鴻門宴形容今次赴美談判，言下之意，是否中國已經買通美國中人，可保全身而退？但結果不是全身而退，而是承受着美國更大的關稅欺壓而還。



內地過往二十年的大貪腐時，金錢可以買通一切關係。反貪腐之後，國內有所改變，對外政策卻還是以為一切可以用金錢買通。這是清末的外交政策，不是人民中國的外交原則。當國家還是一窮二白之時，毛澤東、周恩來還可以道理、道德與智慧在國際上與美國及列強周旋。今天中國已是全球實質最大經濟體，外交政策卻倒退百年。



對美國而言，這次談判是大勝，此所以特朗普洋洋得意，還在乘勝出擊。二千億美元貿易關稅已加，迅即準備把餘下中國對美出口再加關稅，並公開向北京招降，意氣風發，使他受普京、金正恩的晦氣一掃而光，中美談判變成他的政策、技巧、政治智慧的大成功，大有助他在國內的連任選舉工程。



下一步，特朗普將把中國所有進口美國的貨品大加關稅，不論中國是否在談判中讓步，美國在外交上已經大勝。中國不敢反制，或反制不力，都會貽笑世界和國人，就算反制，美國還可以進一步制裁中國。特朗普與美國極右政權是沒有政治倫理的，只是赤裸裸的欺壓。中國克制給國內外的觀感不是成竹在胸，而是畏縮懼怕，只作阿Q式的言論爭辯。



對付美國的欺壓，只能硬不能軟，因為美國不敢打仗，也不敢持續硬碰。普京與金正恩已凸顯了特朗普紙老虎的真相，中國有關官員為甚麼還盲了心眼？



習近平堅持不能讓步的原則，正可以此作標準，同意則談，不同意不談。美國加關稅，便是貿易戰升級，中國不能只說不怕，而應果斷出手，來重重反制。當然，中國還要認真的作出各方面應對之策。