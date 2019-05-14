「佔中」、「旺角暴亂」、「港獨分子」受到罪有應得之懲罰後，反中亂港集團「蔫」了一陣子，兩次立法會補選中也慘遭失敗，在立法會的力量進一步縮水，失去了「否決權」。他們的「反中亂港」孽障進入了回歸以來最低潮，眼看就要成為「秋後的螞蚱——蹦不了幾天」了。



然而，就在這時，事情發生了變化，一是以中國為「戰略競爭對手」的特朗普上台，大打對華貿易戰，呼風喚雨準備重啟冷戰，在各條戰線、多個領域，利用一切機會和手段對中國展開全方位攻擊，陣陣黑風惡浪吹襲香港。二是朝廷對香港形勢過分樂觀，對反中亂港集團似乎又有了「東郭先生的憐憫」，幻想他們已遭重創，可考慮再「團結」他們了。三是林鄭月娥政府推出對反對派「大和解」，對處理「港獨」縮手軟腳、光說不練，她還率領成班高官出席反中亂港集團的「黨宴」，捐款三萬大元，表面上展示「和解」，實際上鼓勵了他們繼續「逢中必反」、「為反而反」。



反對派笑納後，果然心領神會、不負所望，在「一地兩檢」和修訂《逃犯條例》上，攻擊更猛，反對更烈。不過，他們也不會讓林鄭失望，放過了「僭建驊」，投桃報李也。他們知道「僭建驊」對林鄭如何重要，他們也知道放過「僭建驊」對他們共同損害香港法治只有好處，當所樂為。



上述三點共同作用下，反對派衰而復振，他們像快要凍僵的毒蛇一般迅速復甦，起舞吐信，「狂噴毒汁」。「巴蛇千種毒，其最褰鼻蛇。掉舌翻紅燄，盤牙蹙白花。噴人豎毛髮，飲浪沸泥沙」。今次反對派在反對修訂《逃犯條例》上的表現正如千毒巴蛇，首先被咬最慘的就是林鄭月娥。在立法會上，她被反對派議員粗口爛舌盡情辱罵，不過，從大處着眼，險情來看，被人辱罵只是小事一端耳。最大考驗在於，「好打得」的林鄭月娥在捱打、捱罵之後能否令條例通過。她前有悍敵，側有動搖分子、居心不明者，後有朝廷堅持原則，絕不退讓。是的，只有勝利，才能逢生，否則死定。