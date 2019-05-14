甚麼叫談判？談判是雙方進行溝通和對話，消除歧見解決問題，以達成正向結果。談判雙方能否互相尊重、互相信任、互相妥協，是談判能否成功的關鍵因素。然而很遺憾，中美貿易談判顯然缺乏這些關鍵因素，美方盛氣凌人，既不尊重中方，更談不上信任和妥協，導致整個談判過程磕磕碰碰，經過十一輪來回拉鋸，依然無法達成共識，特朗普悍然將貿易戰升級，更使談判瀕臨破局。



美方指摘中方出爾反爾，這分明是賊喊捉賊。雙方在談判中提出各自立場和觀點，以及出現修正和反覆，都是很正常的事，只要還沒有達成最終協議，就不算出爾反爾。相反，特朗普在去年五月中美達成不打貿易戰的共識後隨即撕毀協議，單方面對中國產品加徵關稅，才是如假包換的出爾反爾，背信棄義。



美國不能接受談判過程中出現反覆，甚至不能接受中方修正自己的觀點，恰恰暴露其霸權心態。老美企圖告訴全世界，貿易談判的結果只能是美國贏中國輸，所以他們在談判過程中一直咄咄逼人，不斷提出各種苛求，有些甚至是無理取鬧，而中方只能乖乖就範，不能討價還價，這根本是敲詐勒索，哪是甚麼談判。老美以為中國人懼怕貿易戰，一定會全盤照收，想不到中方竟敢抗命，而且提出修正，難怪特朗普老羞成怒。



歷史上，只有戰敗國才會接受不平等談判，才會簽城下之盟，滿清如是，二戰後的日本亦如是。如今美國在貿易談判中居高臨下，儼然將中國視為戰敗國，可以任憑宰割。然而中國不是戰敗國，更不是吳下阿蒙，儘管整體實力仍比不上美國，但並非毫無還手之力。中方首席談判代表劉鶴強調，中國國內市場需求巨大，供給側結構性改革使產品和企業競爭力全面提升，財政和貨幣政策仍有充分空間，經濟前景非常樂觀。這不是無的放矢，中國只要做好自己的事情，美國的勒索就無法得逞。