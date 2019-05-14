中美第十一輪貿易談判未能達成妥協，對中國未必是壞事，對中方代表團來說甚至是好事，否則在美國用槍指着頭的情況下簽約，就會被視為城下之盟，難逃「現代李鴻章」之名。而特朗普的「極限施壓」策略遲遲未能奏效，內心的懊惱是不言而喻的。



其實用「貿易戰」形容中美關係並不準確，美國既將中國視為競爭對手及敵人，甚至是「異己文明」，已在政治、軍事、經濟、文化、科技、外交等各方面發動全面進攻，美國人逼着中國簽署的是一份不平等條約，中國拒簽，美國固然揮舞加稅大棒，若是中國在壓力下低頭，簽了，則無異於給自己戴上「緊箍咒」，今後美國動不動就唸咒，中方將有口難辯，永遠被動捱打。套用鄧小平的話說，中國有如十八歲姑娘，頭上的辮子多，要抓就是一大把，美國要找中國的把柄還不容易嘛。



更大的問題是，中國妥協勢必被視為軟弱可欺，今後美國將更加囂張，更吃定了中國。特朗普的前顧問爆料，今次美國提出的條件只是「冷盤」，主要為特朗普競選連任之用，一旦特朗普成功連任，才會端出「主菜」，迫使中國作出更大的讓步。



有道是，朋友是用來背叛的，合同是用來撕毀的，既然一紙婚書保證不了白頭偕老，對毀約有如翻書、退群當食生菜的特朗普來說，一紙合同更連廢紙都不如，隨時推倒重來。既然美國人不講信譽，簽不簽約是一回事，中國更沒有必要作繭自縛。



中國已是世界最大市場，有十四億消費者，即使美國市場歸於零，對中方的影響也沒有想像中大，中國只有立足自己，莊敬自強，才能贏得尊重。別看中國目前經濟困難，其實美國的困難更大，一個正在衰落的大國，在競爭中失去的只會更多。只消看看美國的《國家地理雜誌》就知道，不管獅王如何強壯，終歸要被擊敗，讓出自己的位置。