美國總統特朗普輕狂躁動，志大才疏，要應付他，說易不易，說難也不是很難。特氏上任初期，筆者已替他的對頭人擬好了應付方法。大家姑且當作看一個莽夫在舞刀，任他舞得喊殺連天，你不必理會，站得老遠的，背着手靜靜看戲。他叫你拍掌就拍掌，問你「服了嗎」你就答「佩服，佩服」，威風不妨任他去顯。



這渾人舞着舞着，刀鋒就會割到自己，不戰而自敗。最笨的是迎上去跟他纏鬥，當知此人雖不精明，但手上握的，可是削鐵如泥的屠龍刀，你直攖其鋒，一定討不了好去。



可惜，北韓和中國都有點見事不明，偏要去跟特朗普較真，兩國自然吃大虧。北韓最笨，在特朗普上任初期，又射導彈，又試核武，自己硬要成為特朗普的眼中釘。到頭來，美國被惹火了，一聲令下全面制裁北韓，使該國陷入了嚴重困境。



中國沒北韓般不知機，但也是冒失，竟在特朗普上任一年後，讓美國對華貿易赤字創出歷史新高，這就是變相挑釁，主動向屠龍刀邀鬥。白宮主人當選的第一年本來跟中國關係良好，所謂「伸手不打笑臉人」，人家就算想動你，也得找到藉口才行，而這個藉口，是後來中國主動送出去的，怪不得人。



如今觸怒了特朗普，他手上的屠龍刀舞得霍霍生風，不斷向咱家身上招呼，衣服也被割破了好幾個窟窿，那該如何是好？我們就得掂量一下，身上可有足以跟他硬拚的倚天劍？要是沒有，就得在屋簷下暫時低頭，抱拳向特朗普說句：「賢兄果然名不虛傳，在下甘拜下風，願意領罪，還望海量汪涵，恕愚弟先前不敬之罪。」先送上甜言蜜語加一份厚禮安撫對方，自己再默默鍛煉倚天劍。就算將來倚天不出，只要你不再成為對方首要的針對目標，能讓他自顧自地舞刀，舞久了，他自然會割傷自己。