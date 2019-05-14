立法會的亂象、失控，老朽昨日指出香港法治的「破窗效應」已呈現。所謂「破窗效應」是犯罪學理論，見於詹姆士‧威爾遜和喬治‧凱林於一九八二年發表的文章上，論及環境中的不良現象如果被放任存在，就會誘使人們倣效，甚至變本加厲。



事實上，「破窗效應」不只適用於司法的不公不義，致使法治沉淪，奸宄妖孽更有恃無恐。近年假難民罪案不絕，成為香港治安的毒瘤、社會的計時炸彈，尤其是假難民殺入市區為非作歹，從深水埗、油尖旺、元朗蔓延至黃埔，早前便發生南亞裔人士持刀行劫，搶走四百萬元現金。本報晨早已敦促政府要加快速度遣返假難民、停止向聲請者發行街紙，並設禁閉營，而釜底抽薪就是要退出《酷刑公約》。



然而本報言之諄諄，冇靈魂政府聽之藐藐，在「破窗效應」下致使「假難民掃之不盡，南亞村四面開花」。政府六年耗費逾五十八億元公帑，當中包括法律支援、濫用聲請機制浪費公帑，天下間竟有如此「大包容」的政府，以大筆公帑養毒瘤危害治安？為政之道，老朽但知「為之於未有，治之於未亂」，家陣假難民禍港，搞到社會雞犬不寧，治安亂咗政府仍在歎慢板，林鄭自詡的「執行力強」不知從何說起？



深水埗通州街「南亞村」雖在今年初被夷平，惟南亞假難民早已另覓竇口，佔據旺角渡船街及油麻地西九龍走廊一段行車天橋底建「南亞新村」。事隔數月記者重返現場，新村不但沒有被取締，木板屋更由油麻地果欄至旺角道長達一公里，呢道「風景線」可謂蔚為奇觀！



南亞新村烏煙瘴氣，嚴重影響治安及衞生環境，政府收到市民投訴及區議員反映，冇理由唔知；政府發出通告，聯合六大部門，話會於六月六日早上進行聯合清理行動。請恕老朽愚騃，何以除惡不是要快？為何讓「破窗效應」繼續發酵？縱惡竟然成為特區政府的管治新風，老朽冇眼睇矣。