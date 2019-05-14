民主黨創黨主席李柱銘與前立法會議員李卓人、羅冠聰，及香港記者協會前主席麥燕庭赴美國、加拿大「告洋狀」，大肆唱衰目的為維護香港安全的《逃犯條例》修例。



李柱銘在多倫多召開記者會時，指「國家主席習近平要香港消失，只需要有大灣區」；又說中英就香港前途問題談判時，鄧小平提出的香港五十年不變，是讓中國用五十年追上香港。李柱銘的說法荒謬絕倫。首先，粵港澳大灣區突出香港獨特地位，香港「主場」色彩、「主角」地位十分明確，何來令香港消失？其次，李柱銘口說「五十年不變」，不過他最想的可能是希望香港繼續做一百年殖民地吧。



李柱銘引用美國國會轄下的美中經濟與安全檢討委員會日前發表的報告，稱中美關係因貿易戰變得緊張，他透露已答應美國國會及行政當局中國委員會的邀請，十五日將出席公開「聽證會」。



李柱銘多年來都以斷章取義甚至失實的指控去損害香港利益，如廣深港高鐵香港段西九總站實施「一地兩檢」安排時，他就聲稱「等同在綠洲中製造另一個沙漠」；是次抹黑《逃犯條例》的修訂，完全是為了政治利益而散播謬論。



李柱銘為何要挾洋自重，不斷抹黑逃犯修例？原因在於他自甘充當西方反華勢力的棋子。李柱銘曾表示他「敢於當殖民主義的走狗」，也曾對記者表示：「你話我做漢奸，我日日做漢奸，有需要時做漢奸。」



據報道，Ellen Bork是李柱銘的前助理，也是美國極右參議員Jessie Helms的下屬，Ellen免費為李柱銘做了兩年助理後，就回到美國擔任「新美國世紀計劃」的副總裁，而該組織也是右翼反華立場。一個美國右翼分子為何會免費為李柱銘作助理？這正正指出李柱銘就是美國反華勢力的棋子。如今正當中美角力之際，李漢奸當然要有所行動，向主子獻媚。