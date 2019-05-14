美國總統特朗普突然宣布，大幅提升中國入口貨品關稅。特氏在對華貿易談判中突然翻臉，原因千條萬條，但從短線政治操作的角度分析，則離不開為明年的連任選舉工程鋪路。



特朗普為自己製造對華「強硬」形象，無非是用行動向選民證明，美國的霸權地位不容挑戰，奧巴馬所謂的「美國永遠不會做老二」，他特朗普切切實實地做到了。更巧合的是，被視為最有力挑戰特朗普白宮寶座的前副總統拜登，日前在一場競選造勢大會上說出了一段「友華」的話：「中國要吃我們的午餐，拜託了，中國並非與我們競爭。」恰好給了特氏最就手政治彈藥。可以預料，今後兩人若有機會同台辯論，特氏必然把自己塑造成對華「鷹派」，只有他才有能力遏制中國崛起，並批評對手對中國「軟弱」。他日前在社交媒體發文批評中國「妄想」拖到「瞌睡拜登」能在二○二○年當選，以便繼續「搵美國笨」，便是一例。



然而這還不是特朗普最毒辣的一招。有美國媒體報道，特氏最近對傳媒表示，由司法部長巴爾調查拜登是否「通烏（克蘭）」相當「合適」。動用現有行政資源為自己助選，儘管有「政策買票」之虞，始終是選舉政治的常態，惟透過法律途徑打擊政敵，甚至不惜逾越三權分立的底線，卻無疑是太過分，亦再次顯示為達目的不擇手段的醜陋面目。



所謂「通烏醜聞」，是指拜登在擔任副總統期間，被指為了幫助在烏克蘭石油公司出任法律部門高職的兒子亨特，向基輔當局施壓，要求對方炒掉正在調查該公司的總檢察長。幾乎就在同一時間，拜登曾率團訪問基輔，並與烏國領導人商討能源安全問題，引發外界「瓜田李下」的質疑，但始終查無實據，也就不了了之。特朗普在選舉季節翻炒舊聞，司馬昭之心，路人皆見。



要說巴爾沒有感受到來自總統的壓力，那肯定是騙人。巴爾的前任塞申斯正因為堅持在通俄調查上迴避，成為特朗普的眼中釘，日子過得異常窩囊。如今巴爾拒絕就「妨礙司法公正」調查特氏，只是過了「忠誠測試」的第一關，是否調查拜登，才是最大考驗。



如果說特朗普放聲氣要求巴爾調查拜登是「公器私用」，其私人律師、前紐約市長朱利安尼最近的連串動作，則可說是「私器公用」。朱利安尼日前揚言，將與新當選烏克蘭總統的熱倫斯基會面，要求對方就拜登的「不當行為」展開調查，並調查烏國官員跟民主黨合謀「詆毀」特朗普團隊。儘管朱利安尼未幾以「熱倫斯基被特朗普敵人包圍」為藉口打退堂鼓，取消基輔之行，但已令輿論大嘩。朱利安尼只是特朗普的私人律師，在政府內並未出任任何公職，說到底就是一名普通老百姓，憑甚麼身份跟人家總統見面？



正如俗語所說，屁股決定腦袋，特朗普作為總統候選人，口口聲聲受到民主黨團隊打壓，甚至連奧巴馬政府對其團隊搞「情報監控」等嚴重指控都說得出口，現在為打擊政敵，卻不顧分際，甚麼骯髒招數也使得出，難道這就是他口中所謂「清理華盛頓政圈的沼澤」？