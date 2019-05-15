正論：阻撓修例太猖狂　逃犯天堂情何堪

毛澤東曾言，「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對。」從這個角度看，反中亂港勢力瘋狂阻撓港府修訂《逃犯條例》，恰恰證明修例擊中了他們的要害，港府更應立場堅定，快刀斬亂麻，但當局有沒有這個決心及魄力，建制派是否團結一致，實在是一個大問號。



這樣的擔心顯然不是多餘的。港府提出修例經已六周，但法案委員會至今未能選出主席，更鬧出「雙胞」畸胎，反對派公然召開沒有任何法律基礎的「山寨會議」，自立為「王」，還倒打一耙，指摘經過立法會內會授權的建制派一方是「非法會議」、「非法主持」，叫人見識何謂是非顛倒，黑白混淆。最令人側目的是，反對派政客粗口爛舌，公然侮辱女性之餘還大打出手，早有「垃圾會」之名的立法會進一步淪為「鬥獸場」，怎一個亂字了得！



立法會陷入癱瘓，引渡逃犯修例寸步難行，固然因為反對派猖狂狙擊，而建制派作繭自縛，進退失據，同樣難辭其咎。非常時期，需用非常手段，已有人建議解散法案委員會，另起爐灶；或繞過法案委員會，將條例直上立法會大會討論表決，本來都不失為解決問題的方法，且符合議事規則，奈何建制派畏首畏尾，畫地為牢，擔心此舉會「立下先例」令法案委員會形同虛設云云。問題是，如果不用非常手段，建制派又有甚麼化解之道呢？莫非一直被反對派牽着鼻子走，一味被動捱打嗎？莫非是要坐視修例被拖垮嗎？



顯而易見，立法會烏煙瘴氣，不是建制派「人多欺人少」，而是反對派「人少欺人多」；人們也沒有看到建制派利用「制度暴力」，看到的是反對派使用語言暴力、拳頭暴力。一言以蔽之，建制派至今束手無策，而且內部分裂，已將無能與軟弱寫在牆上。



同樣令人失望的是港府，先是剔除九條與商業有關的引渡罪行，已被視為在壓力下低頭；繼而林鄭公開承認「沒有政治能量」解決立法會亂局，助長反對派的氣燄。到了近日，眼見反對派發動包圍立法會，大有再次「佔領」之態，港府更是怯態全露，忙不迭強調「八不引渡」，又聲稱會與各政黨「理性溝通」，這正中反對派下懷。事實上，「逢中必反」就是反對派的最大「理性」，港府再怎麼「溝通」都無濟於事，反而會消磨時間，一旦拖到七月份立法會會期結束，反對派的拉布戰術就成功了一半；若拖到十月份有關台灣殺人犯刑滿出獄，修例隨時重蹈二十三條立法半途而廢的結局，香港將永遠洗不掉「逃犯天堂」的恥辱。



堡壘最容易從內部攻破，回歸二十多年反中亂港勢力之所以能夠呼風喚雨，除了外部勢力撐腰，更因為建制派窩囊，港府無能。早有人質疑港英餘孽與洋奴漢奸「心有靈犀」，聯手製造亂局，破壞一國兩制，從今次港府步步退讓「配合」反對派拉布觀之，顯然不是沒有根據。