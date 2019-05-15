產評：人口老化危機現　經濟冷戰累鬥累

隨着中美貿易戰升級，市場開始憂慮兩國各走各路，形成經濟冷戰。惟聯合國最新數據顯示，世界老年人口史上首次超過幼童，凸顯未來勞動力及消費力將被削弱，環球根本沒有本錢崩分離析，意氣用事只會礙及產業鏈效益，推高成本，令民眾更不願生育，造成惡性循環。



聯合國數據指出，截至去年底，全球65歲以上人口已超過5歲以下幼童，前者大約有7.05億人，而0到4歲約有6.8億人。若趨勢持續，最年長和最年幼兩組人口之間的差距直到二○五○年都會不斷擴大，屆時老年人口恐高出兩倍有多。當中最主要原因是人類愈來愈長壽，惟出生率由一九六○年每名女性生育近5個孩子，跌到目前僅約2.4個，所有經濟大國都面對青黃不接的難題。



以中國為例，官方已預計最快十年後人口見頂回落，早前有研究機構更估算四年內發生，主因是數據顯示，即使內地在一六年全面放寬「一孩政策」，容許家庭養育兩名小孩，惟去年每一千名女性當中，只有43.9名嬰孩，明顯低於一五年的45.6名及一六年的49.9名，總出生率更按年大跌12%，切切實實證明內地家庭對孩子需求沒有被抑壓，不少夫婦顯然不想養育多名小孩。



美國也如是！當地官方數據顯示，一七年每一千名適合懷孕的女士當中，只有60.2名嬰兒，按年跌3%，不但延續○八年以來跌勢，更連續兩年創新低。



除了中美，包括日、韓、台的整個北亞都面對類似難題，而北亞佔據着全球約35%工業生產，雖然未來絕大部分低端工種勢搬遷至孟加拉和越南等，惟該些地區生產力有限，難以滿足環球龐大需求。若中美打經濟冷戰，換來的不僅是兩敗俱傷，長遠由於人口老化加劇令經濟活力及創新力下降，想走回全球化的道路將甚艱難，情況與上世紀美蘇冷戰時全球人口仍年輕截然不同，更何況目前已沒有正「沉睡」而未開發的大國。



回看全球經濟之所以能走出○八年金融海嘯陰霾，中國仍享有「人口紅利」是關鍵之一，如果年輕人口持續減少，勢必對全球經濟構成負面影響。可以想像的是，嬰兒及兒童產品將首當其衝，之後是教育，再一環扣一環到消費市場，企業將處於「零和遊戲」，而不再是「蛋糕愈做愈大」，就業市場競爭會愈趨激烈。



在全球經濟大國皆面臨人口危機下，各國政府更應設法合作共贏，透過全球化壓低產業鏈成本，而非分道揚鑣，礙及經濟活力，造成難以彌補的災難。