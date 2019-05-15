功夫茶：庇奸護淫膽自大　民望墊底冇有怕

官老爺成日宣傳「求學不是求分數」，離地到冇朋友。鬼咩，班友無論表現幾差都好，烏紗帽一樣穩如泰山，「求官不是求民望」咯喎，就梗係無恥者無敵喇！



港大尋日公布最新一輪民意調查，結果唔使問阿貴，律政司司長鄭若驊繼續蟬聯「墊司底」，評分較上個月大跌近五分之餘，仲失守三十分大關，創上任以來新低；支持率更加係慘不忍睹，錄得負四十一個百分點嘅劣績，名副其實過街老鼠，人人喊打。



正如狗咬人唔係新聞，狗官犯眾怒亦係理所當然，大家𢱑爆頭都諗唔明嘅係，以「司底驊」民望嘅低殘程度，換着一般民選政府，一早食咗無情雞。好似英國嘅文大嬸咁，因為脫歐搞唔掂畀人鬧到趴街，都要搵條𡃁出嚟祭旗，怒炒國防大臣，實行壯士斷臂、棄車保帥，偏偏港府反其道而行，林鄭唔單止死攬司底驊唔放，仲好似慌死佢曝光過度，會畀市民掟臭鞋臭雞蛋咁，《逃犯條例》修訂，作為主角嘅司底驊幾乎影都唔見，基本上都係保安局局長出嚟受靶，真係唔到你唔服。



呢嗱，呢個正正就係重點所在嘞。當年克林頓被記者問到點解要同萊溫斯基搞埋一齊，一句「只因我可以」，盡顯權力的傲慢。今時今日特衰政府亦係一樣，市民齊齊鬧爆又如何，民望尋底又如何，阿爺都未出聲，幾時輪到你班蟻民說三道四。咁就難怪由「視民望如浮雲」到「官到無恥膽自大」，歷屆政府一路走來，始終如一，笑罵由人笑罵，廢官我自為之，「只因我可以」，吹咩！



當然喇，官老爺可以當市民冇到，但對住反對派金主漢奸黎，以及漢奸黎背後嘅外部勢力咯喎，奴顏媚骨立刻現形，小心侍候唯恐不周。「好打得」冒天下之大不韙，力撐司底驊到底，無異於向漢奸黎同外部勢力遞上投名狀，宣布庇奸護淫方針「五十年不變」。



事實勝於雄辯，漢奸黎黑金亂港兼策劃佔中，至今仍然毫髮無損；條契弟粗口辱罵兼刑事恐嚇本報記者，明明有圖有片有真相，點知案件至今石沉大海，即使東方及受害記者連發十二封信要求交代辦案進度，律政司連簡單一句告定唔告都答唔到，擺明又玩放生喇。



特衰政府嘅一片苦心，反對派政棍自然心領神會，佢哋喺逃犯條例拉布一役上竄下跳，忘情演出，十足十打咗雞血咁款，一方面固然要報金主嘅狗餅之恩；更重要嘅係外部勢力開腔「關注」，主子嘅主人出到聲咯喎，唔瞓身表現等幾時？反正司底驊一日喺台上，大大把保護傘撐到行，再玩大啲都冇有怕！