神州觀察：法官富甲天下　百姓伸冤無門

海南省高級人民法院副院長張家慧和丈夫劉遠生早前「出格」言行被人錄音勒索二百萬元，案件近日在重慶市萬州區法院審理，意外發現這對夫婦身家竟高達二百億元，輿論震驚之餘，更比喻是「中國史上最富有的法官」。



據報道，劉遠生原來也是法官，因犯錯誤被勸退下海，他通過直接持有企業股權，以及通過夫婦雙方親友、朋友擔任相關公司投資人、高管，掌控着龐大的百億商業帝國。目前劉旗下企業及關聯公司，初步統計至少三十五家，包括三家境外離岸企業，註冊地域分布於海南、重慶、四川、北京、香港和英屬維爾京群島，涉及行業包括房地產開發、物業管理、酒店、旅遊、商貿、影視、金融、酒業、醫療、現代農業等。



有意思的是，財富曝光後，劉遠生回應稱，報道所提及公司都是獨立依法享有權利和承擔義務。換言之，就是其財富「合法合理」。想當年，有前朝中共高層也曾如此詮釋其家族的上百億元資產。原來「官商」與「漢賊」一樣「不兩立」，官員家族財富，全靠家人自己「努力奮鬥」而來。神州官場，不止「無官不貪」，更是「無官不富」！



有關海南法官夫婦財富的合法性，海南省政法委已宣布介入調查。但輿論卻不得不對他們短時間內，毋須辛苦經營，就能輕易獲得巨大財富而「嘖嘖稱奇」；也許這才是人們最憧憬的「中國夢」。悲哀的是，它卻只屬於極少數人，屬於改革開放後「先富起來」的權貴。



海南法官「富甲天下」，顯示內地法官不僅能判案，也堪稱「商業奇才」，點石成金。只不過，並非所有法官都有此能耐，不少人還是要靠貪腐致富。例如最高人民法院原副院長奚曉明涉案金額高達上億元，其子干預案件審判，從中收受財物。最高人民法院前副院長黃松有，曾染指廣州最大爛尾樓的拍賣，轉手之間便有千萬元入帳。



事實上，「吃了原告吃被告」，在內地司法界早已不是秘密：很多法院判案並不是「以法律為準繩，以事實為依據」，而是「以金錢為準繩，以關係為依據」，誰給的錢多就讓誰贏，誰的靠山硬就讓誰勝。



十八大以來，全國有成千上萬名法官因貪腐被查處，除了最高法院，還包括山西、重慶、河南、遼寧等省級高院副院長，各地中院和縣級法院負責人更數不勝數。這些衣冠楚楚的「青天大老爺」，一派道貌岸然，實則以權謀私，他們玩弄法律，販賣公平，將古代官場「衙門八字朝南開，有理無錢莫進來」傳承發展至「人民法院朝錢開，無權無勢莫進來」。司法公正本是社會公義的最後一道防線，當這道防線也被銅臭腐蝕，連法律都認錢，誰還能為神州百姓伸冤呢？