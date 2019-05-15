世界視線：美伊關係緊張　盟友油輪遭殃

中東近日局勢可說是山雨欲來，美國派出航空母艦及轟炸機部隊意圖震懾伊朗，防止霍爾木茲海峽受到封鎖。伊朗革命衞隊透過媒體指未感威脅，只視為攻擊目標。言猶在耳，美國盟友阿聯酋及沙特阿拉伯商船及油輪日前相繼在阿國富查伊拉港神秘遇襲。暫時未有組織承認責任，伊朗的反應最受外界關注，該國的外交部聲稱事件需要調查，並且指有外國冒險主義勢力在干擾海上安全。



霍爾木茲海峽位處伊朗與阿聯酋之間，距離富查伊拉港約七十海里，是全球原油與天然氣運輸的樞紐，每日三分之一海運原油在此經過。伊朗在上月尾曾威脅封鎖霍海阻止原油通過，令油價一度急漲。美國海事局較早時已預警行經附近海域的商船可能受到攻擊。沙特阿拉伯兩艘油輪受到破壞，官方譴責攻擊者陰謀破壞世界原油供應安全，事件令國際油價又再彈升。



雖然沒有證據顯示任何國家與事件有關，然而這幾宗襲擊可能只是序幕，正正是華府最擔憂會發生的事情。國務卿蓬佩奧臨時決定縮短訪俄行程，前往布魯塞爾，與歐盟成員國多位外長商討應對伊朗威脅。



伊朗上周宣布停止履行部分核協議條款，歐盟的立場是維持現時核協議，既拒絕德黑蘭政府要求重新談判協議，也不會認同華府加強制裁伊朗的做法。英國外相侯俊偉公開呼籲美方避免與伊朗軍事衝突。一旦伊朗正式退出核協議，發展核武，鄰近國家為求自保，亦會紛紛走向核武之路，到時中東會由火藥庫變成核彈倉，美軍再強大亦不敢硬碰硬，天天派航母巡波斯灣亦於事無補。



美媒指軍方已認定伊朗與油輪破壞事件有關，特朗普揚言不會就此罷休。當年沒證沒據，美國依然說打便打伊拉克，個多月便攻下，但之後八年戰事令美軍付出沉重代價。伊朗軍事力量比當年伊拉克強得多，美國沒有十足把握也不會妄動，還有國際社會如俄羅斯及歐盟亦不會袖手旁觀。華府權衡利害，經濟制裁才是上策，伊朗亦不敢打正旗號搞破壞，免得美軍出師有名。兩方投鼠忌器，暫時都限於對敵方盟友小懲大戒。