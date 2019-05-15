老美實力超過中國，稱霸全球多年，特朗普奸狡跋扈、狂妄自大，又急於表現自己能領導美國「再次偉大」，於是他對發起對華貿易戰信心滿滿，一再吹噓很容易打贏。



自年輕時，特朗普在商界游走多年，很自負自己的「談判藝術」天下無敵，一是各個擊破，二是無限恐嚇，三是說變就變，讓對手摸不着頭腦，牽着對手鼻子走，層層加碼，愈逼愈緊。這套「藝術」想必在特朗普商海生涯中，在上台後和加拿大、墨西哥、歐盟、日本等談判中牟利不少，甚至大獲全勝。於是乎，特朗普判斷對付中國，三拳兩腳就能擺平，不在話下。



「知己知彼，百戰百勝」，在中美貿易戰中，特朗普其實既不知己，也不知彼。他只迷信自己的那個「談判藝術」，並無限的誇大，他把美國的實力也盲信得威力無比。同時，他更是大大低估了中國，狂傲無知遮蔽了他的雙眼，一早就是瞎子摸象而不自知。直到「最後時刻」才碰了大釘子，其獅子大口卻被卡殼，卡住喉嚨，導致第十一輪談判不歡而散，老美吃了癟子，張着大口想合也合不上，其狀甚尷尬。



相反，北京早知自己處於弱者地位，乾脆以弱示人，驕敵之氣，誤敵之判。面對特朗普的來勢洶洶、張牙舞爪、速戰速決，用的是當年孫臏幹掉龐涓、減灶疑兵、誘敵深入之策，在多次談判中不斷測試老美的得寸進尺、欲壑難填能到甚麼程度。最後階段，猛然反攻，打他個措手不及，讓年老輕狂的特朗普知道中國為堅持底線，絕不讓步，會如何亮劍，此拳法中的引進落空、借力發放也。這場中美貿易談判，老美打的是自由搏擊，北京耍的是太極神拳，一招白鶴亮翅化解了直拳、勾拳和一通亂掄的王八拳也。



直到這一回合後，北京才在公開場合說了硬話：原則問題決不讓步，官媒發文痛斥老美的欺凌霸道，出爾反爾，才直言老美對華在實力、能力和意志力上都出現嚴重誤判。然而，可憐的特朗普輸了陣勢也不輸嘴，還在叫囂「中國在談判中遭到嚴重打擊」，「會對中國更加不利」。