假的真不了，真的假不了。立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，反對派以「山寨」會議自封「主席」，既不符合法例要求，更不符合議事規則，他們卻倒打一耙，指根據內務委員會指引而由建制派主持的會議「非法」，果真是賊喊捉賊。更卑鄙的是，有反對派政客甚至惡人先告狀，聲稱被人推倒受傷，還煞有介事跑去報警。政客一旦到了無恥無底線的地步，任何下三濫的事情都做得出來。



香港回歸二十二年來，反對派的搗亂從沒有停止過，從反對二十三條立法到阻撓國民教育，從拉倒政改方案到發動佔領之亂，他們得寸進尺，愈來愈瘋狂。今次為了阻止修訂《逃犯條例》，更是無所不用其極，除了多次發動遊行、大鬧立法會，還遠赴海外勾結洋人，裏應外合。尤其是中美正陷於貿易戰，反對派為了配合美國全方位遏華，不惜充當打手，賣力表演，可謂醜態百出。



很明顯，立法會亂到如此地步，已無法正常議事，繼續鬧下去，所有議題都會被拖垮，香港也遲早會被拖死。這大概正是反對派最想見到的結果，他們口口聲聲為香港好，其實每時每刻都在搞破壞，目的就是要搞亂香港，以證明一國兩制失敗，這樣才能向洋大人邀功討賞。現在的問題是，難道港府及中央都束手無策？難道所有香港人竟眼睜睜看着百年香江毀於這班妖孽之手？



辦法不是沒有，關鍵在於當局的態度。有人建議繞過法案委員會，直接將修訂《逃犯條例》提交立法會大會恢復二讀。在目前亂局之下，這不失為權宜之計，奈何當局畏首畏尾，始終下不了決心，有議員更指相關做法不可行，認為此例一開後患無窮云云。



實際上，法案委員會「鬧雙胞」乃至癱瘓，才是最大的後患，此例一開，今後任何議題都勢必受到阻撓，立法會也勢必淪為徹頭徹尾的垃圾會。計疑無定事，事疑無成功，當局還在猶豫甚麼！