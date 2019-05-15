當特朗普強調新一輪徵稅措施狠狠地打擊了中國經濟，美國每年會得到數百億甚至上千億美元的稅款時，華爾街股市卻很不爭氣，幾大指數均創下今年最大跌幅，依賴中國市場的蘋果及波音公司跌得最慘。



事實證明，貿易戰沒有贏家，只有輸家，差別只在於殺敵一千、自損八百，抑或殺敵八百、自損一千而已，美國以為貿易戰「很容易打」、「一定贏」，中國不堪一擊，自信過頭就是狂妄。中國一年經濟產值約二十萬億美元，對美出口約五千億美元，進口約一千多億美元，加起來也只佔全部經濟產值的數個百分點，即使雙方完全斷絕經濟關係，中國也完全承受得起，十四億人口本身就是巨大市場，要滿足全球五分之一人口的消費需求，就有做不完的生意。



美方還希望外國大企業為了避稅而離開中國，回美國或去越南等地生產，這也是一廂情願。以美國為出口市場的企業自然要慎重考慮關稅問題，但面向中國消費者或者美國以外市場的企業，並不受美國徵稅影響，又何必撤離？



天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。沒有哪一個具全球視野的大企業會輕易放棄中國大市場，再說了，西方不亮東方亮，美國人不來，還有歐洲、非洲、亞洲、南美洲，更有「一帶一路」。最重要的是，美方一再霸凌中國，侮辱中國，只會激發中國人的民族主義，形成向心力，本來對政府不滿的民眾在此關頭也會支持政府，這就是中方對貿易戰「不願打、不怕打、必要的時候不得不打」的底氣所在。



中美第十一輪貿易會談無果而終，宣告特朗普最引以為傲的「極限施壓」戰術失效，貿易戰未能「速戰速決」，反而卻被拖入一場「持久戰」，這恐怕是美方始料不及的，從特朗普事先張揚六月份將在日本與習近平見面、進行「富有成效談判」觀之，他快頂不住了。