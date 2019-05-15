上水屠房日前一隻內地供港活豬的內臟驗出非洲豬瘟病毒，港府即時關閉屠房消毒並擬銷毀場內六千隻活豬。香港變成「疫埠」，台灣的行政院長蘇貞昌表示非洲豬瘟疫情蔓延，令「香港淪陷」，港澳旅客入境，比照中國大陸旅客，將執行百分之百檢查行李，他並提醒到台的港澳旅客以及出入港澳地區的台灣民眾，從今年一月中起，已進行全面檢查手提行李，只要從疫區帶肉品入境台灣，一律開罰新台幣二十萬元，再犯就罰一百萬元。



為了守護台灣滷肉飯，台灣當局動作明快，但是香港政府防疫檢疫行動遲緩，形同草菅人命。



非洲豬瘟在中國內地不斷擴散，香港大部分豬肉是由內地進口，遲早破門而入，特區政府應提高警覺，防疫更不能掉以輕心，檢疫技術和效率必須提高，但實情卻是：每日平均有四千隻內地活豬供港，食安部門在過去一年竟然只抽驗九十多個樣本，做法如此粗疏大意，食物安全真是危危乎。



被驗出帶有病毒的豬隻來自湛江，五月二日已經送到上水屠房屠宰，樣本同日送到化驗所，但有關人員只儲存樣本了事，及後衞生督察發現豬隻淋巴結腫脹含膿，獸醫懷疑有不明病症，但依然沒有懷疑是非洲豬瘟，直至化驗所因應國際認證需要，多日後再取樣化驗，才發現樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。即是說，由屠宰至公布相隔了八日，同場數千豬隻早已流出市面，已進入市民肚裏！



香港「發豬瘟」，港府只有殺豬一招，影響有關業界生計固然招民怨，而市民暫時食無肉事小，健康事大，但是政府無能，市民焦慮難免。



豬瘟可怕，人瘟更可怕！



香港大學民意研究計劃最新一份民意調查結果顯示，特首林鄭月娥的評分及支持率淨值創上任以來新低，分別只有四十四點三分及負二十四個百分點。至於枉法徇私的律政司司長鄭若驊的評分較四月的調查下跌四點七分，只得二十九點五分，是她上任以來新低，而支持率淨值更下跌十一個百分點，只有負四十一個百分點，繼續「墊司底」。政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波及其他問責局長如勞工及福利局局長羅致光、政制及內地事務局局長聶德權、保安局局長李家超，以及運輸及房屋局局長陳帆等庸官，也是民望齊齊插水！



聞一多《死水》一詩最後一節：「這是一溝絕望的死水，這裏斷不是美的所在，不如讓給醜惡來開墾，看他造出個甚麼世界。」用來形容今天的香港，誰曰不宜！